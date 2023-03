In de Sportlight

Wat: Korfbalvereniging Sparta

Waar: Zevenhuizen

Korfbalvereniging Sparta verkeert in volle bloei

ZEVENHUIZEN – Korfbalvereniging Sparta verkeert in volle bloei. Naast het feit dat de vereniging op 12 juli 2020 een eeuw bestond en dat jubileum door corona pas afgelopen jaar vierde, ziet de toekomst er zonnig uit voor de vereniging met ruim 100 leden.

Bob van der Velde werd in 2015 voorzitter en terugkijkend op de jaren die achter hem liggen, kijkt hij tegelijkertijd vol vertrouwen richting de toekomst. ‘Ik ben acht jaar geleden eigenlijk op een rijdende trein gesprongen, want de organisatie van KV Sparta staat gewoon als een huis. Daarvoor hebben we een uitstekend beleidsplan neergelegd waarin heel duidelijk omschreven staat wat we van elkaar verwachten en hoe we naar de toekomst kijken. Ik denk dat dit essentieel is om tot goede resultaten te komen, want zo hebben we in de loop der jaren samen heel wat weten te bereiken. Het belangrijkste is wel het prima niveau van onze huidige accommodatie waar we onze sport uitstekend kunnen beoefenen.’

Waar Van der Velde ook een voetbalachtergrond heeft, koos hij ervoor om voorzitter te worden van de plaatselijke korfbalvereniging. Korfbal is een veelzijdige en gezonde sport om te beoefenen en dat blijkt ook wel, want veel mensen hebben de weg in het verleden richting de club uit Zevenhuizen gevonden. ‘Korfbal is natuurlijk niet zo populair als voetbal, maar tegelijkertijd zijn er wel meer dan voldoende redenen om te kiezen voor korfbal, want je bent met je hele lichaam in beweging en je bent verplicht om samen te spelen en dat maakt het dus ook nog eens zeer interactief. Het is ook één van de weinige sporten waarbij mannen en vrouwen samen spelen en dat is op zichzelf natuurlijk ook wel bijzonder. Wij hebben tegenwoordig circa 100 leden en met dat aantal zijn we natuurlijk niet ontevreden, maar we hebben nog altijd wel plek voor nieuwe leden. Nu hebben we bijvoorbeeld drie seniorenteams en dat zouden er in de toekomst gerust een paar meer mogen zijn, maar elke stap vooruit zetten we bij ons geleidelijk. Als we willen groeien, dan zal dit in het juiste tempo moeten plaatsvinden, want we willen alle randvoorwaarden ook goed voor elkaar houden.’ Het eerste team van KV Sparta speelt tegenwoordig tweede klasse in de zaal. Aan ambitie is er geen gebrek bij de selectie die het momenteel goed doet, maar ook hier is er geen druk legt Van der Velde uit. ‘Natuurlijk wil je het hoogst haalbare bereiken in je sport en als wij met een goede lichting eens een stap hogerop kunnen kijken, dan juichen we dit alleen maar toe, maar alles is niet persé gericht op promotie. Als we promoveren is dat prachtig, maar er is geen man overboord als dat niet lukt. Voor talentontwikkeling handelen wij ook vanuit een eigen visie neergelegd in een jeugdontwikkelingsplan. Een echt heel groot talent zal doorstromen naar een vereniging op hoger niveau, maar wij kunnen vanuit onze eigen jeugdopleiding gelukkig de leden veel uitdaging bieden. Maar vooral plezier beleven in de sport vinden wij binnen KV Sparta een echt belangrijk uitgangspunt en meestal laten goede resultaten dan ook niet lang op zich wachten.’

Niet voor niets staan korfbalverenigingen bekend om de informele clubsfeer. Ook binnen Sparta heerst deze clubsfeer, dit door de gezelligheid en ontspanning bij de vele nevenactiviteiten die Sparta organiseert. In Zevenhuizen beschikt KV Sparta over twee eigen senioren kunstgrasvelden, een sporthal en een gezamenlijk sportkantine (samen met andere verenigingen uit Zevenhuizen) in het nieuwe MFC De Molenstreek. Op het sportcomplex wordt er veel georganiseerd met en door Sparta. Er is bij Sparta dan ook het gehele jaar genoeg te doen voor jong en oud.

Sparta heeft de afgelopen jaren samengewerkt met andere verenigingen op jeugdgebied maar is nu weer volledig op eigen benen. Door de nieuwe accommodatie, een goed beleidsplan als basis en positieve uitstraling heeft KV Sparta als vereniging een stap omhoog kunnen maken en zich door kunnen ontwikkelen. Sparta heeft seniorenteams, jeugdteams in alle leeftijden en de Kangoeroe Klup voor de jongste jeugd. Jeugd is één van de belangrijkste speerpunten binnen Sparta. Door het organiseren van diverse activiteiten, waaronder schoolkorfbal en korfbalinstuiven probeert Sparta in Zevenhuizen en omstreken de sport korfbal onder de aandacht van de jeugd te brengen. Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op www.kvsparta.nl.