‘Korte termijn streelt je ego, maar het gaat erom wat er over een paar jaar staat’

Jan Schulting wil voor langere tijd iets neerzetten bij Pelikaan S

OOSTWOLD – Jan Schulting is begonnen aan wat zijn eerste volledige seizoen bij Pelikaan S moet worden. De oefenmeester wil in Oostwold bouwen aan een langetermijnvisie, waarbij de vereniging een hele eigen opvatting moet krijgen. ‘Iets neerzetten voor de langere termijn, is belangrijker dan op korte termijn promoveren.’

Schulting weet als oud-prof waar hij het over heeft. Hij leerde het voetbal op de straat, om via Emmeloord bij SC Heerenveen het betaalde voetbal in te rollen. Ondertussen leerde hij van mannen als Foppe de Haan en Hans Westerhof. Ervaren trainers met een eigen visie, iets waar Schulting tegenwoordig ook prat op gaat. Zijn sporen in de voetballerij had hij al ruimschoots verdiend toen hij in januari van dit jaar bij Pelikaan S begon. Bij de Oostwolmer voetbalvereniging trof Schulting goede voetballers aan. Technisch begaafde spelers, die het liefst het spel dicteren. ‘Maar je hebt ook strijders nodig’, weet Schulting. ‘Jongens die de bal kunnen afpakken. Want zonder bal, kun je niks dicteren.’

Schulting ziet zeker de overeenkomsten tussen de huidige generatie voetballers en de generatie van vroeger. ‘De liefde voor het spel is er nog evenveel. Maar vroeger had je wat meer sociale controle. Dat maakt ook dat het tegenwoordig lastiger is om sommige spelers vast te houden. Wanneer een voetballer niet op zijn gewenste positie speelt of niet aan spelen toekomt, kan hij zomaar besluiten te vertrekken. Dat was eerder veel minder het geval.’

Over de selectie van Pelikaan S hoor je hem overigens niet klagen. ‘Wij koesteren onze spelers. Bovendien hebben we wat versterkingen gekregen.’ Zijn aanstelling bij Pelikaan S noemt hij ‘verfrissend’. ‘Ik vind het mooi om hier nieuwe uitdagingen aan te gaan.’

Bijna alle omstandigheden lenen zich ervoor om te bouwen aan de langetermijnvisie, waar Schulting over spreekt. Behalve dan het kunstgrasveld, wat sterk verouderd is. ‘Die mat is niet meer van deze tijd’, zegt Schulting. ‘Eigenlijk is het een schande dat we op zo’n veld moeten voetballen. Klagen heeft weinig zin, maar het mag best gezegd worden.’

Voordeel is dan weer dat Pelikaan S kan buigen op een goede medische staf. ‘We hebben op het medische vlak zeker stappen gezet. Het is een kunst om de jongens op zo’n grasveld fit te houden, gelukkig hebben we daar veel expertise voor in huis.’ In Bert Zimmerman heeft Schulting ondertussen een goede assistent gekregen. ‘Ik hoefde niet mijn eigen assistent mee te nemen. Het gaat niet om mij, vind ik. Voor Bert is dit een mooie beginstap van zijn trainerscarrière.’

Over ambities gesproken: in de Voetbalbijlage van deze krant stond dat Pelikaan S voor het kampioenschap zou gaan. ‘Maar die ambitie hebben wij niet uitgesproken’, zegt Schulting. ‘We hebben juist bewust geen promotie naar de Hoofdklasse aangevraagd, omdat wij niet op onze tenen wilden lopen. Dit jaar kunnen we ons verheugen op mooie derby’s. We willen overtuigen in de eerste klasse en ondertussen een visie kunnen vastleggen. Dingen beschrijven. Regels opstellen en ons daar aan committeren. Dat zal de komende jaren op nummer één staan.’

De langetermijnvisie moet dus belangrijker zijn dan promoveren op korte termijn. ‘Er is meer dan iedere week “de dood of de gladiolen” spelen. Je moet verder kijken dan de volgende wedstrijd en ik denk dat de club daarom bij mij is uitgekomen. Ik zit vanaf mijn twintigste fulltime in de sport, ik heb veel stadia doorlopen en ken de voetballerij. Ik wil hier iets neerzetten, waar men later nog plezier aan beleeft. De korte termijn streelt weliswaar je ego, maar het gaat om wat er over een paar jaar staat.’

Of Pelikaan S dat geduld kan opbrengen? ‘Dat gaan we zien. De insteek is in ieder geval helder.’

Schulting begon afgelopen zaterdag met een 2-4 thuisnederlaag tegen ‘d Olde Veste 54.