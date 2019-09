Kortebaandraverij als afsluitend evenement van de Rodermarkt

RODEN – Als afsluiting van de Rodermarkt Feestweek is er woensdag op de Norgerweg en de Brink, de spectaculaire kortebaandraverij. De eigenaars en pikeurs komen maar al te graag naar Roden vanwege de sfeer en het geweldig geprepareerde parcours. Het is zelfs zo populair dat er een overschrijving van de inschrijving is, waardoor de Nederlandse Draf-en Rensport Bond moet loten wie er mee mag doen. Het belooft dus weer een vol en mooi deelnemersveld te worden, met onder andere paarden van Stal de Groningers die op woensdag 25 september hun thuiswedstrijd op de Norgerweg komen draven. En dat het parcours er ieder jaar weer geweldig geprepareerd bij ligt, is te danken aan de vele vrijwilligers die ’s morgens om 07.00 uur al druk in de weer zijn.



Recordomzet



Ongetwijfeld dat er, zoals ieder jaar, aan het parcours en op de terrassen veel publiek aanwezig is, om naast het kijken naar de wedstrijden, uiteraard ook een gokje bij de totalisator gaat wagen. Al sinds jaren komen er mede door het mooie weer en het fraaie deelnemersveld veel bezoekers richting het centrum van Roden. Dit is al jaren in de omzet bij de totalisator zichtbaar en behaalde de Vereniging voor Volksvermaken ook vorig jaar wederom een nieuw lokaal record.



Het bestuur van Volksvermaken Roden doet er alles aan om samen met alle vrijwilligers de randvoorwaarden te schapen voor een mooi gebeuren. Waarbij de paarden en de pikeurs ongetwijfeld de rest gaan invullen, om van de laatste dag van de Rodermarkt Feestweek weer een geweldige activiteit van te maken. De aanvang is 13:00 uur en de totalisator is vanaf 12:30 uur geopend.

Overigens is ook dit evenement, net als onze andere evenementen, uiteraard vrij van entree!