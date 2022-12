Koude maar zeer geslaagde 52e editie Winterlopen

LEEK – Zaterdagochtend in alle vroegte verzamelden de eerste atleten zich op het wonderschone landgoed van Nienoord om deel te nemen aan de 52e editie van de Winterlopen. Hoewel het ronduit koud was, kwam een aantal diehards opdagen in een hemd en korte broek. Ook liepen verschillende deelnemers het parcours met hun trouwe viervoeter. Voor de wedstrijd/prestatieloop waren er 2 afstanden: 5 of 10 kilometer. De recreatieve cani crossers legden een parcours van 5 kilometer af. Thijmen van der Loop wist bij de mannen de 10 kilometer op zijn naam te schrijven, Martine de Boer voerde de lijst bij de vrouwen aan. Edwin Slijkhuis uit Zuidhorn werd eerste bij de heren 5 kilometer, Martine de Boer uit Groningen veroverde de eerste plek bij de dames. Job Bennen won samen met zijn hond de canicross. De volledige uitslagen zijn te vinden via de link: https://uitslagen.nl/uitslag?id=2022120324517. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde 52e editie van de cross.