Koukleumen tussen de kerstbomen

RODEN – Bij het verschijnen van deze krant is de decembermaand losgebarsten. De gezelligste maand van het jaar volgens velen, waarbij de focus natuurlijk vooral op de feestdagen ligt. Nog voor pakjesavond startten de vrijwilligers van De Vrije Tijd Tuinders al met de jaarlijkse kerstbomenverkoop. Onder het mom ‘beter vroeg dan te laat’ werd de Kerstbomenlaan fraai vormgegeven. De Ongenode Gast nam een kijkje op de eerste dag van de verkoop en zag hoe menig liefhebber er met een fraaie boom vandoor ging.

Het is half tien en de Kerstbomenlaan lijkt verlaten. Van topdrukte nog geen sprake, ziet de Ongenode Gast. Na de bolide (‘auto’ is een verboden woord in deze rubriek) te hebben geparkeerd, voegt hij zich bij een aantal vrijwilligers. Terwijl een echtpaar een reeks bomen keurt, vertelt Geert Uilenberg dat de eerste vijf bomen reeds verkocht zijn. ‘Vanochtend om negen uur stonden ze er al’, zegt hij. Sterker nog: er zijn al twintig bomen op voorhand verkocht. ‘Mensen die ons hier van de week bezig zagen, hebben al een boom gereserveerd. Men is er graag vroeg bij.’

Dat is ook de reden dat De Vrije Tijd Tuinders de verkoop in de laatste maand van november starten. ‘Eerst gebeurde dat in het eerste weekend van december, maar we zagen dat collega-verkopers vaak eind november begonnen. Dan kun je niet achterblijven’, zegt Uilenberg, die ook als penningmeester fungeert. ‘De kerstbomenverkoop is ieder jaar onvoorstelbaar belangrijk voor onze vereniging. Jaarlijks verkopen we zo’n 340 bomen. Dat maakt dat we onze contributie laag kunnen houden. Het is dus zeer belangrijk voor ons.’

‘Witte rook!’, klinkt het plotseling. Het echtpaar heeft een geschikte boom uitgekozen, zo ziet vrijwilliger Gerard (enige lid van de zogeheten kerstboomcommissie). Terwijl het echtpaar, wat ieder jaar trouw hun boom haalt bij De Vrije Tijd Tuinders (‘prima bomen en lekker goedkoop’), naar de auto loopt, vertelt Gerard dat hij jaarlijks de roosters maakt voor de kerstbomenverkoop. ‘We stoppen officieel op 17 december, maar ik denk dat we dan allang uitverkocht zijn’, zegt hij. Ook vrijwilliger Ed Boezerooy is er inmiddels bij komen staan. ‘Het is nu nog rustig, maar dat zal tegen de middag anders zijn’, belooft hij. En dus stapt de Ongenode Gast eerst weer op, om later weer terug te keren.

En zowaar, tegen het middaguur is het drukker. De Ongenode Gast raakt aan de praat met het echtpaar Ridder. Terwijl Jan de kerstboom in de wagen legt (of eigenlijk: drukt), vertelt zijn vrouw Diny dat ze wel wat gezelligheid in huis wil hebben. ‘Tijdens die donkere dagen is dat wel plezierig’, stelt ze. ‘Zeker nu met die corona. Verschrikkelijk vind ik het, niks aan. Je ziet haast niemand meer ja. Alleen in het dorp of de supermarkt, maar dan loop je met zo’n mondkapje op. Dan maar wat gezelligheid in huis. Daar is wel behoefte aan.’

De opmerking dat november toch wat aan de vroege kant is, wijst ze resoluut van de hand. ‘Het kan nu al prima. Ik vind het wel mooi dat hij wat langer staat. Ik hoop dat de boom zelf niet al teveel uit gaat vallen.’

Even verderop, bij de GAMMA, ontmoet de Ongenode Gast iemand die zojuist van de overkant komt. ‘Ik koop liever bij de tuinvereniging een boom, dan dat ik hem bij een supermarkt ofzo koop’, zegt Harry, die nog snel even naar binnen moet om een lampje op te halen. ‘Was ik vergeten, gelukkig was ik in de buurt. Kerstverlichting? Nee, dat hebben we allang in huis. Regelt mijn vrouw allemaal hè, daar heb ik verder weinig over te vertellen. Ja, ik mag het vaak ophangen. Dat dan weer wel.’

Aan de overkant volgen de auto’s elkaar in rap tempo op. Kerst valt vroeg dit jaar.

Wat: Kerstbomenverkoop bij De Vrije Tijd Tuinders

Wanneer: zaterdag 27 november

Hoe laat: 9:30 uur