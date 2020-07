Kraamverzorgster Hennie neemt na bijna 44 jaar afscheid!

HAULERWIJK – Hennie Luinge heeft op 1 augustus 1976 haar diploma als kraamverzorgende gehaald. Dat betekent dat ze dit jaar 44 jaar kraamverzorgster is en voor haar de tijd is gekomen om te stoppen. Vandaar dat haar collega’s van Kraamzorg “De Drie Provinciën” haar op haar laatste werkdag, hebben verast toen ze thuiskwam van haar kraamgezin.

Met ongeveer 1000 nieuwe leventjes die ze in al die jaren met alle liefde heeft verzorgd is Hennie inmiddels een begrip in onze regio.

Met haar enthousiasme en gedrevenheid heeft ze naast de zorg voor de gezinnen ook altijd alles opzij gezet voor Kraamzorg De Drie Provinciën. Iets loslaten waar je van houdt kost tijd, maar Hennie mag nu samen met Heine, Julian en Dave gaan genieten van haar welverdiende vrijetijd.