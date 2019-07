Kraamzus Liesbeth neemt na 45 jaar afscheid van de kraamzorg

NIEBERT – In de afgelopen –bijna- 45 jaar heeft kraamzus Liesbeth Hut uit Niebert een heleboel baby’s en hun ouders een onvergetelijke start mogen geven. Deze week doet ze dat voor het laatst. Baby Ferre Seinstra geniet nog even van haar goede zorgen voordat ze haar uniform aan de wilgen hangt.

In al die jaren heeft Liesbeth heel wat veranderingen in de kraamzorg meegemaakt. ‘Je kunt het je niet meer voorstellen, maar toen ik begon in 1976 sliep je als kraamverzorgster in het wachthuis van het kraamcentrum. Je zat letterlijk ‘in de wacht’. Als de bel ging werd je opgehaald door een buurman of familielid van aanstaande ouders. Je deed de bevalling met de verloskundige of huisarts en verzorgde het gezin de eerste tien dagen. Dat was toen wel anders hoor!’ Lacht Liesbeth. ‘De kraamvrouw mocht de eerste drie dagen niet uit bed. Alleen even ‘bungelen’ met de benen. Wassen deden we in bed, en pas op de vierde dag douchen. De dagen waren ook langer. Beginnen om 7.30 uur, de andere kinderen in de kleren, naar school brengen, de kraamvrouw en baby verzorgen, huishouden runnen, ’s avonds het eten klaarmaken en daarna de andere kinderen weer in de pyjama’s. Rond 18:30 uur ging ik dan weer terug naar het kraamcentrum. Zelf even opfrissen en dan de volgende ochtend weer naar het gezin toe!’

‘Wat ook speciaal blijft is dat je meerdere keren in hetzelfde gezin mag kramen. Tegenwoordig kun je contact houden via social media, maar vroeger was het echt een verrassing en wist je niet altijd wanneer iemand weer een kindje verwachtte. Dat ga ik zeker missen. En verder? De gezinnen, de blijdschap om het nieuwe leven, het verzorgen… het vak blíjft speciaal’ vertelt Liesbeth. ‘Mijn hart ligt in de geboortezorg, maar de komende tijd ligt de nadruk op genieten van mijn vrije tijd, reizen en festivals bezoeken samen met mijn partner.

En Ferre? Die staat pas aan het begin van zijn leven. Zijn ouders Jacob en Elisabeth Seinstra uit Oentsjerk hebben dankzij kraamzus Liesbeth volop kunnen genieten van hun kraamweek. ‘We vinden Liesbeth echt een fantastische, hardwerkende en lieve kraamzus. Ook hebben we nog veel van haar kunnen leren. We hopen dan ook van harte dat ze nu volop kan gaan genieten van haar pensioen.’