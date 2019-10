NIEUW-RODEN – Het was nogal een vreemd aangezicht toen afgelopen woensdag een kraanwagen omviel op een veld tussen de Brinkstraat en de Beukenlaan in Nieuw-Roden. Daar was men bezig met de aanleg van een nieuwe speelplaats, toen bij het verplaatsen van enkele grote keien de kraanwagen omviel. De inzittende bestuurder raakte gelukkig niet gewond en van schade was verder geen sprake. Dankzij een andere kraan kwam deze kraanwagen snel weer op zijn pootjes terecht.