RODEN – Van een grootse onthulling is momenteel helaas nog geen sprake, maar het monument op het vernieuwde busstation in Roden is inmiddels klaar. Kunstenaar Mariet Schedler heeft de kraanvogels reeds bevestigd. De vogels staan symbool voor het vertrekken en weer terugkeren van reizigers, iets wat voor vele mensen in de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk was. Stichting Herdenken Noordenveld hoopt in het voorjaar meer ruchtbaarheid te kunnen geven aan het nieuwe monument.