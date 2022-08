Krachtig tegengeluid tegen opheffing buslijn

EEN/ZUIDVELDE – Het plan om de buslijn Drachten-Haulerwijk-Assen op te heffen is de Vereniging Plaatselijk Belang in het verkeerde keelschat geschoten. De petitie die de vereniging startte leverde vorige week 466 stemmen op.

Of het tegengeluid voldoende is om het plan van tafel te krijgen is vooralsnog afwachten. Het voorgevoel van Christel Pijpker die de petitie opstartte is vooralsnog verre van positief.

‘Enerzijds zijn we blij dat veel mensen hun ongenoegen hebben geuit. Zelfs ouderen hebben hun stem laten horen via een ansichtkaart, maar anderzijds hebben we weinig vertrouwen in een goede afloop. Het is een trend op veel meer plekken in Nederland dat het openbaar vervoer in veel landelijke gebieden dreigt te verdwijnen en op deze regel vormen wij helaas geen uitzondering. Voor ons was het vroeger goed geregeld, maar voor de jeugd van tegenwoordig ontstaan er schrijnende situaties als het plan doorgaat. Het is onacceptabel dat het openbaar vervoer aan de westkant van Noordenveld volledig lijkt te verdwijnen en wat helemaal vervelend is, is dat een vervoersorganisatie uit Friesland aan deze touwtjes trekt. Op vrijdag 9 september is er een bestuursvergadering. Dan valt het definitieve besluit, maar wij zullen de handtekeningen ook nog zeker aanbieden in Friesland.’

Een week geleden ging Plaatselijk Belang in gesprek met vertegenwoordigers van het OV Bureau, een afvaardiging van politiek Noordenveld, een aantal gebruikers van de buslijn en Arriva en daar werd ook de petitie aangeboden. Het doel om 300 handtekeningen is ruimschoots gehaald, maar of de buslijn daarmee behouden blijft is allesbehalve zekere zaak.