RODEN – Meestal heeft Richard Veurman iets te melden over één of ander leuk feestje in Peize wanneer hij de Ongenode Gast een appje stuurt. Zo niet afgelopen dinsdagochtend. ‘Krantenkwartiertje’ op de Esborg luidde het onderwerp van het bericht: geen les maar met de klas de Krant lezen en discussiëren over het nieuws. U snapt: nieuwsjagers als we zijn, willen we dat niet missen. Dus werd het halsoverkop de redactievergadering afronden, in de auto en plankgas naar de praktijkschool aan de Burchtlaan in Roden.

Nog niet eerder voorgekomen: we worden opgewacht. Buiten staan op de stoep voor de school Lauwrens Smeenge en Daniel Boekema om de Ongenode Gast en fotograaf Erik Veenstra te verwelkomen. De heren zitten in combinatieklas 2/3 van De Esborg. In het lokaal op de eerste verdieping zit de rest van de klas te wachten. Op het bureau van docent Richard Veurman ligt de Krant die dezelfde ochtend is uitgekomen. Eens in de twee weken is ‘Krantenkwartiertje’ vaste prik in de klas van Veurman. In alle vroegte springen Lauwrens en Daniel op de fiets naar de redactie van de Krant om een stapel vers van de pers gerolde kranten op te halen. ‘We bespreken het landelijke nieuws, maar we hebben het ook het regionale nieuws. Het nieuws in de buurt. Leerlingen vinden het leuk omdat ze dingen uit hun eigen omgeving herkennen, weet Veurman. Rony zit voorin de klas. Ze begint meestal achterin de krant. Ze leest alle overlijdensadvertenties, giechelt ze. Waarom die haar interesse hebben kan ze niet uitleggen, nu zag ze toevallig haar overleden buurman tussen de berichten staan. Jasper is vooral geïnteresseerd in technologie en advertenties van snelle bolides. Christiaan pluist de sportpagina’s uit, maar valt er op sportgebied momenteel weinig te melden nu de stekker uit de competitie getrokken is. Al staat er wel een interview met GOMOS is de Krant, de club die hij erg waardeert. Lauwrens vindt het grappig dat Roden voor heel even Antwerpen is. Veurman vraagt zijn klas of ze weten waarom de plaatsnaamborden zijn voorzien met stickers van de Belgische stad. Jasperweet het antwoord: de winkels in Antwerpen mogen wel open. Ook Stefan vindt vooral de advertenties interessant. Vooral die van een bedrijf in tracktoren. Hij weet precies om welk bedrijf het gaat, want zijn vader brengt de trekkers er altijd voor onderhoud.

Veurman vraagt om iemand weet wat een deadline is. Een dodenlijn, denkt Rony. De klas ligt in een deuk. ‘De uitvoerdatum’ roept Boas die achterin de klas achter een laptop zit. Dat klopt aardig. Maar dan wel de uiterste uitvoerdatum. Fotograaf Erik Veenstra neemt de regie over. Vertelt de klas dat de Krant op maandag voor vijf uur bij de drukker moet liggen. En dat die kranten in het zuiden van Nederland gedrukt worden en ’s nachts per koerier naar Roden worden gebracht. Dat het dus belangrijk is dat alle artikelen en advertenties op tijd op de juiste pagina in de computer staan. Het gaat Veenstra prima af. Mocht Veurman onverhoopt een keer niet voor zijn groep kunnen staan weet hij wie hij kan bellen. Naomi heeft haar meester in de Krant gespot. Daar pest de klas hem natuurlijk wel even mee, lacht de vrolijke jonge dame. Het is half twaalf. Het Krantenkwartiertje zit erop. Dinsdag zijn de leerlingen uit klas 2/3 van De Esborg zelf nieuws. Misschien dat Veurman er een Krantenuurtje van kan maken.