Kringloopcentrum ’t Trefpunt geeft 1000 euro voor Oekraïne

MARUM – Deze gift is voor de stichting HBM voor vluchtelingen uit Oekraïne. Harjanne de Boer heeft via haar hond Bram contacten met deze stichting. Harjanne heeft al jaren contact met een vrouw, waar haar hond vandaan komt. Deze vrouw woonde eerst in Nederland en is verhuisd naar Roemenië. Het is een stichting, die volledig draait op vrijwilligers. Deze stichting vangt straathonden op, die het niet meer redden op straat. HBM staat voor HondenBrokkenMakers. De farm waar zij honden opvangt is niet ver van grens met Oekraïne. Nu is de farm een noodopvang voor mensen met huisdieren, die vaak moeilijker een opvangplek vinden. De vrouw heeft ook nog een oud huis in de buurt, wat ook tot beschikking staat voor vluchtelingen. Ook sturen ze hulpgoederen naar de grens van Oekraïne. De gift van 1000 euro is overhandigd door vrijwilligster Hilda Barelds aan Harjanne de Boer met Bram.