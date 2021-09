Nijntje Beweegdiploma laat alle kinderen lekker bewegen

PEIZE – In de sporthal in Peize huppelen een stuk of twintig peuters achter juf Aukje aan. Op commando wordt er tussen allerlei toestellen door gelopen, geslenterd of een stukkie gerend. De kids van de Eskampen doen mee aan het ‘Nijntje Beweegdiploma’, onderdeel van het Sportakkoord Noordenveld. Initiator achter dit project is Afien Baving, projectleider van Beweegdorp Norg. Ze is er in Norg mee begonnen: een uurtje bewegen onder schooltijd. Nu is het programma uitgerold op dertien basisscholen in de gemeente Noordenveld.

Dat bewegen ongelofelijk belangrijk is, weten we. Toch lijkt het niet altijd even vanzelfsprekend in deze tijd, weet Aukje te vertellen. Ze is al meer dan 43 jaar gymjuf. Zij verzorgt de lessen voor het Nijntje Beweegdilpoma in Peize en op scholen in Roden. Kinderen zijn stijver dan vroeger, concludeert ze. Motorisch minder ontwikkeld. Bokje springen en touwtjespringen is er niet meer bij. Met een telefoontje op de bank maakt steeds vaker plaats voor lekker buitenspelen, weet ze. ‘Kruipen en rollen zijn de belangrijkste bewegingen voor de ontwikkeling. Om de lengteas rollen, koprollen, lopen, slenteren en rennen, dat oefenen we tijdens het Nijntje Beweegdiploma. Hersenen maken lijntjes. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen weerbaarder worden door veel te bewegen. Daarom is dit zo’n mooi programma.’ Ondertussen zijn de kids van de Eskampen druk met het uitvoeren van de opdrachten van juf Aukje. Achterstevoren door een tunnel kruipen, van een hoge mat naar beneden rollen, in hupjes over de bank, koppeltjeduiken op de rekstok, trampoline springen, ballen van een afstand in een mand gooien. Als de vijf minuten om zijn, wordt er gerouleerd zodat alle onderdelen aan bod komen.

In Norg pakte de pilot met het Nijntje Beweegdiploma heel goed uit, vertelt Afien. ‘Het is een programma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en past goed binnen het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Noordenveld. Daarin staan een aantal ambities waaronder ‘Jong geleerd, oud gedaan.’ Daar sluit dit project goed bij aan. We hebben een aanvraag gedaan bij de kerngroep van het Lokaal Sportakkoord, dat is goedgekeurd. Vervolgens hebben we een brief gestuurd aan alle basisscholen in de gemeente. Dertien van de zestien basisscholen doen mee. Ze krijgen onder schooltijd les door ervaren docenten van een plaatselijke vereniging. Dat gaat niet ten koste van de gymles, maar het is extra beweging. Kinderen kunnen twee diploma’s krijgen: de eerste na afronding van het programma van twintig weken op school en het tweede diploma kunnen ze behalen op de plaatselijke gymnastiekvereniging. Voor het tweede diploma stroom je namelijk door naar de club. We werken samen met onder andere Welzijn in Noordenveld (WiN) en de gymverenigingen K&V in Norg, DSTV in Peize en GSV Statera in Roden.’