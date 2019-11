LEEK – Uit cijfers van Rijkswaterstaat is gebleken dat een kruispunt op de Lindensteinlaan in Leek kan worden omschreven als ‘het gevaarlijkste kruispunt van de gemeente Westerkwartier’. In drie jaar tijd vonden er 277 ongelukken in Leek plaats. Dat komt mede door de aanwezigheid van drie ‘blackspots’. Dat zijn plekken waar jaarlijks meer dan tien ongelukken gebeuren. Kop-staartbotsingen komen in Leek het vaakst voor. Hierbij gaat het om 45 procent.