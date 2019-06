Kruisweg Marum Teenagenight met Robin Tinge

MARUM- Het discofeest voor tieners van 11 tot en met 15 jaar, de Teenagenight, komt terug. Deze Summer Holiday versie heeft een speciaal optreden van The Voice Kids deelnemer Robin Tinge.

Robin Tinge, 15 jaar, uit Zevenhuizen werd tweede in de eindstrijd van The Voice Kids 2019. Ali B noemde Tinge een “potentiele ster” en Anouk omschreef zijn optredens als “Bloody Mooi”. Vrijdag 28 juni staat hij in de kruisweg op het podium.

Bij deze Summer Holiday versie staat er in de zaal een Italiaanse ijswagen met overheerlijk ijs.

De avond begint om 19:30 uur en eindigt stipt om 23:30 uur en is 100% alcoholvrij.

In de voorverkoop kost een kaartje zeven euro en aan de kassa 8,50 euro. Dit is inclusief garderobe. Voorverkoopadressen zijn: Primera Marum en Primera Grootegast, Bio Corner – Easy Hobby Leek, Bruna & Music Store Surhuisterveen,

Joy Roden, Joy Zuidhorn en natuurlijk bij Kruisweg Marum.

Wie na tijd zijn/haar kinderen ophaalt, kan het beste de grote parkeerplaats oprijden waar tieners veilig kunnen uitstappen. Foto: Douwsies.