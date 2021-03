KTP wil jonge meiden opleiden tot regionale en landelijke top

NIEUW-RODEN – KTP Nieuw Roden zet het komende seizoen volop in op het KTP Academy Combi-voetbal project (zaalvoetbal, veldvoetbal en Beachsoccer). De club heeft in de afgelopen jaren prachtige resultaten behaald in het meiden- en damesvoetbal en KTP wil die lijn graag doorzetten door in het KTP Academy project jonge talentvolle speelsters kennis te laten maken met een breed pakket aan voetbalactiviteiten. KTP krijgt hierbij bij ondersteuning van een nieuwe hoofdsponsor: Sontplein Retailpark Groningen. ‘Onze nieuwe hoofdsponsor biedt graag ondersteuning om de ambities van KTP Nieuw Roden mogelijk te maken’, zegt Wiebe Kooiker. ‘Onze ambitie met deze groep is: jonge meiden opleiden om met hen op zo hoog mogelijk niveau (regionale en landelijke top) te voetballen op het veld, in de zaal en in het Beachsoccer. De ervaring heeft ons geleerd dat door te voetballen op verschillende ondergronden (en door veel voetbalervaring op te doen) je als voetballer beter en completer wordt. Sontplein Retailpark Groningen heeft ons reeds van nieuwe kleding voorzien (presentatie en training kleding), maar wil ons ook breder ondersteuning bieden zodat veel en breed voetbalervaring opgedaan kan worden.’

Ben je nieuwsgierig, iets voor jou of voor je dochter, heb je zin om mee te doen, neem dan even contact op met KTP, of vraag de KTP Academy Combi brochure aan.

e-mail: Futsaldames-vvnieuwroden@ziggo.nl https://www.facebook.com/futsaldames.nieuwroden

www.ktpnieuwroden.nl