‘Kunst heeft een waarde van 0 tot oneindig’

Berend Vos nieuwe voorzitter Verkuno

PEIZE – Kunstliefhebber Berend Vos uit Peize is de nieuwe voorzitter van Verkuno. Als preses van deze actieve kunstclub, ziet hij voor zichzelf in de toekomst genoeg taken. Eén van die taken – en wellicht de allerbelangrijkste – is het vinden van nieuwe en het liefst jonge aanwas. ‘De club vergrijst’, zegt Berend. ‘Alles loopt momenteel prima, maar jonge aanwas kan weer voor nieuwe ideeën zorgen.’

Berend Vos dus. Al sinds jaar en dag woonachtig in Peize en sinds oktober 2018 gepensioneerd. Een oud-Belastingdienstmedewerker zou misschien niet direct als kunstliefhebber worden versleten, maar niets is minder waar. Als suppoost helpt hij bijvoorbeeld twee jaar tijdens de Kunstmaand op Ameland. Daarnaast volgde de pensionado zelf wat cursussen, zoals een schildercursus en een cursus beeldhouwen[BV1] . ‘En zelf ben ik van het timmeren’, vertelt hij. ‘Ik mag graag kinderstoeltjes en ontwerpen voor mijn kleinkinderen bijvoorbeeld. Maar als student timmerde ik ook al mijn eigen bureau. Een kunstenaar ben ik niet, maar ik hou er zeker van om bezig te zijn.’

Dat blijkt ook wel uit het feit dat Berend zich graag met vrijwilligerswerk bezighoudt. Voor de plaatselijke tennisvereniging deed hij al dingen, maar ook andere clubs uit Peize wisten hem te vinden. ‘Vaak werd ik gevraagd als penningmeester. Logisch ook. Zij dachten natuurlijk: Berend heeft bij de Belastingdienst gewerkt, hij is goed met cijfers. En dat klopt ook wel.’

Het voorzitterschap van Verkuno is echter van een andere orde. ‘Omdat ik van kunst houd, ben ik eens benaderd. Toen heb ik een bestuursvergadering meegemaakt en merkte ik dat er een klik was. Dus toen heb ik vrij snel ja gezegd.’ Binnen Verkuno heeft iedereen een eigen mening en ook een eigen discipline. Geen kunstenaar is gelijk en dat sprak Berend aan. ‘Ik ben erg geïnteresseerd in de leden en dus begin ik met het interviewen van die leden. Ik wil weten wat voor kunst ze maken en waarom. Dat vind ik reuze interessant.’

Kunst is volgens Berend niet alleen vermakelijk, het is ook belangrijk. ‘Het hoort bij je opvoeding om een beetje cultuur bijgebracht te krijgen’, klinkt het stellig. ‘Kunst heeft een waarde van 0 tot oneindig. Dat is niet in geld uit te drukken’, meent Berend. Vandaar ook dat hij politici die rigoureus sneden in cultuur, absoluut niet begrijpt. ‘Cultuur zegt namelijk wat over een land, over een manier van leven. Bekijk de cultuur van een ander land en je begrijpt de mensen beter. Dat geldt ook voor Nederland. En nee, kunst en cultuur is niet in waarde uit te drukken. Maar dat wil niet zeggen dat het waardeloos is.’

De beweegredenen van de enthousiaste Peizenaar zijn helder. Maar wat is zijn doel? ‘Allereerst moet ik mij focussen op een stukje verjonging’, zo laat Berend weten. ‘De organisatie loopt en ook de exposities van komend jaar staan grotendeels al ingepland. Maar we moeten proberen ook jongere kunstenaars aan Verkuno te verbinden. Zo krijg je nieuwe ideeën en elan. Een stukje innovatie is nooit verkeerd.’

Daarnaast moet Verkuno, zo meent Berend, zijn eigen professionaliteit houden. ‘Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om je bij Verkuno te kunnen aansluiten. Maar aan de andere kant moeten wij als Verkuno ons afvragen: wat doen we met amateurkunstenaars? Werken we ermee samen en zo ja, hoe dan? Dat zijn dingen waar we serieus over na moeten denken. Want het is écht niet zo dat we niets met amateurkunst willen doen.’

Als voorzitter kijkt Berend reikhalzend uit naar 2020. ‘Qua exposities weten we al wat we gaan doen. We kijken zelfs alweer naar 2021. Het plannen van exposities moet ruim van tevoren, want er komt nogal wat bij kijken.’

Of het Verkuno de komende jaren gaat lukken een verjongingsslag te maken, is de vraag. Aan Berend zal het in elk geval niet liggen. ‘Ik ben te enthousiast om het niet te proberen!’

