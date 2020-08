‘Kunst is een belangrijk onderdeel van de samenleving’

K38 gaat eindelijk weer open!

RODEN – Het waren stille maanden voor K38, maar binnenkort opent het kunstencentrum haar deuren weer. Dan staat namelijk de expositie ‘Herstart’ op het programma, verzorgt door de kunstenaars van Verkuno. De Krant sprak met Leo van der Heiden (voorzitter K38), Janneke Ulrich (bestuurslid Culturele Kring Roden) en Berend Vos (voorzitter Verkuno) over de heropening.

‘Stil’ is de juiste benaming voor de afgelopen periode aan de Kanaalstraat. ‘We zijn nog nooit zolang dicht geweest’, weet K38-voorzitter Van der Heiden. ‘Tot maart van dit jaar hadden we constant een expositie of zaten we in de voorbereiding voor een expositie. Dat de deuren van K38 maanden dicht zouden blijven, leek onbestaanbaar.’ En toch was het zo. De expositie die voor de maanden mei en juni op de rol stond, werd afgeblazen. Exposities in het najaar werden doorgeschoven. ‘Sommige exposities moesten noodgedwongen naar volgend jaar’, zegt Ulrich. Dat alles maakt dat K38 voor volgend jaar de agenda al bijna vol heeft. ‘En we hebben zelfs al wat exposities staan voor 2022’, vult Van der Heiden aan.

In de maanden dat K38 niet open kon, keek men naar wat er wél mogelijk was. ‘Je ziet nu bij veel kunstenaars een nieuw creatief proces ontstaan’, zegt Vos. ‘Men is meer digitaal geworden. Kijk alleen maar naar de vergadermogelijkheden. Opeens deden we alles digitaal. Dat zien kunstenaars ook.’ En dus waren er kunstenaars die hun schilderijen online toonden, door gebruik te maken van een goede camera. ‘Dat is interessant om te zien’, zegt Van der Heiden. ‘Als K38 moet je kijken wat je kan doen, mocht zo’n virus de kop weer opsteken. Helaas hebben wij niet de middelen om met een professionele camera aan de gang te gaan, maar je zult toch moeten proberen op een bepaalde manier door te gaan.’

Dat doorgaan is nu makkelijker. K38 mag weer open, maar niet onvoorwaardelijk. Net als andere instellingen heeft het kunstencentrum zich te houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM. ‘Daarnaast hebben wij onze eigen huisregels’, zegt Van der Heiden. Zo worden er maximaal tien personen tegelijk toegelaten, zit de gastvrouw achter een kunststof scherm, dient iedereen zich te houden aan de 1,5 meter afstand, is er een looproute, kunnen mensen gebruik maken van mondkapjes en is het invalidetoilet tijdelijk de enige beschikbare wc. De garderobe is tijdelijk buiten gebruik. ‘Binnen hebben we verder aanpassingen gedaan’, vult Van der Heiden aan. ‘Op die manier kunnen we de veiligheid van de bezoekers waarborgen. Volledig coronaproof van kunst genieten, dat is het doel.’

Nu een officiële opening niet kan plaatsvinden, heeft K38 gekeken naar een andere manier om het verhaal van de kunstenaar naar de bezoeker te krijgen. Zo zal er een tv staan waarop filmpjes van de kunstenaars worden getoond. Vos is blij dat ‘zijn’ Verkuno de eerste expositie verzorgt. ‘De eerste expositie van Verkuno stond gepland voor september. Nu hebben we hem naar voren kunnen halen. De bedoeling van deze expositie is dat het recent werk is van de kunstenaars van Verkuno. Om echt die Herstart aan te geven.’

Volgens Vos hebben de meeste kunstenaars hoogstwaarschijnlijk niet stilgezeten. ‘Best veel leden geven namelijk nog les, al moest dat ook op een andere manier geregeld worden.’ Van der Heiden geeft aan dat deze eerste expositie sinds de uitbraak van het coronavirus, ‘heel plezierig’ voelt. ‘Dat we überhaupt weer mogen, voelt goed. En de bezoekers hebben er zin in. Veel mensen vroegen aan mij wanneer we weer open gingen. Blijkbaar mist men toch iets’, stelt hij. Vos kan zich daar in vinden. ‘Ik vind kunst een belangrijk onderdeel van de samenleving. Voor de liefhebber is het dan vervelend als ze niet naar kunst kunnen kijken.’

Volgens Ulrich is het een voordeel dat K38 wat kleiner is vergeleken met andere cultuurinstellingen. ‘Je kunt de bezoekersstromen beter hanteren, stelt zij. ‘En je hoeft niet met reservering te werken. Dat is bij K38 eigenlijk nooit nodig.’

De komende expositie loopt in totaal zes weken. In totaal doen er twaalf kunstenaars mee, die allen heel eigen werk laten zien. ‘Het gaat een interessante tentoonstelling worden’, denkt Vos. ‘Ik kan me voorstellen dat er best inspiratie te halen is uit zo’n crisis. Ook ben ik benieuwd wie de afgelopen periode als heel zwaar heeft ervaren en wie er juist nieuwe energie van kreeg. Ik denk dat de bezoekers enthousiast zullen zijn als zij hier komen kijken. Ik denk dat het een prachtige expositie wordt.’