Kunst met een Kwinkslag brengt humorvolle expo

‘Mijn werk heeft iets relativerends’

RODEN – Vanaf 7 november staat Kunstencentrum K38 in het teken van de expositie ‘Kunst met een kwinkslag’. Acht kunstenaars laten drie weken lang hun bijzondere werk zien. Werk wat voor een lach en voor blijdschap moet zorgen, maar ook werk waarover na mag worden gedacht. In aanloop naar de expositie sprak De Krant enkele kunstenaars.

De expositie staat onder auspiciën van de Culturele Kring Roden. ‘We zouden het eerst “Kunst met humor” noemen’, vertelt Henny Zikken namens de CKR. ‘Maar dat was te algemeen. Toen bedachten we dit onderwerp en gingen we op zoek naar kunstenaars die wij hierbij vonden passen.’

Op die manier kwamen ze bij onder andere Dagmar Stap, Harry Arling en Eveline van Duyl uit. Stap is een jonge kunstenares die verpakkingen van etenswaren borduurt. ‘Dat doe ik vaak met een kwinkslag’, beaamt ze, wanneer haar gevraagd wordt of ze thuishoort in de expositie ‘Kunst met een kwinkslag’. ‘Ik leg de nadruk op alledaagse verpakkingen. Dingen die we zonder nadenken kopen in de supermarkt, maak ik na van textiel. Of ik er een boodschap mee wil overbrengen? Niet per se, al zou de boodschap kunnen zijn dat we wat beter nadenken over wat we weggooien.’

Harry Arling maakt kunst van afval. ‘Hard plastic vooral. Ik kom uit de wereld van de modelbouwers en ben hierin mijn eigen richting gaan ontdekken.’ Dat hij materiaal hergebruikt, komt niet voort uit een groot duurzaamheidsgevoel. ‘Dat zou populair zijn om te zeggen, maar dat is niet de waarheid’, lacht hij. ‘Vooral de makkelijkheid van het materiaal sprak me aan. Ik kan er snel iets van maken.’

Ondertussen maakt Van Duyl vooral beelden. De laatste tijd gebruikt ze hier meestal hout voor. Ze laat zich inspireren door filosofen en vindt zichzelf thuishoren op de expositie. ‘Al is mijn kunst niet als humor bedoeld’, onderstreept ze. ‘Maar het heeft iets relativerends. Ik denk dat ik daarom goed pas bij deze expositie.’

De kunstenaars kennen elkaar alleen van hun site. ‘Dat maakt het extra bijzonder’, zegt Zikken. ‘Aan de ene kant passen ze niet bij elkaar, aan de andere kant weer wel.’ Van Duyl heeft de overige kunstenaars al online kunnen aanschouwen. ‘Ik denk dat het een mooie expositie wordt’, schat ze in. ‘Volgens mij gaat de kunst goed samen. Ik hoop dat de bezoekers iets gaan zien wat ze bij zal blijven.’

Stap denkt dat er vooral een herkenbare tentoonstelling zal staan. ‘Vooral ook vanwege de coronaperiode. Kijk naar mijn werk: de verpakkingen herkent iedereen. En juist die verpakkingen werden de laatste tijd weer zichtbaarder.’ Klinkend voorbeeld is het PostNL-briefje dat men door de bus krijgt wanneer iemand niet thuis is. ‘Heb ik ook een borduursel van gemaakt.’

Naast de drie aanwezige kunstenaars, zal Gea van Eck objecten in vilt en porselein laten zien. Sjer Jacobs komt met keramiek en wandsculpturen naar Roden. Verder is er Wouter Berns die met schilderijen verhalen vertelt. Het verhaal in de kunst bestaat de ene keer uit een grap, een indrukwekkende voorstelling of een komisch detail. Een andere keer zit het verhaal achter een ogenschijnlijk verhaalloze afbeelding verborgen in de titel. Marjon Beckers exposeert met dieren en dikke dames. Tot slot is er nog Louis de Winter. Zij werkt in een gemengde techniek welke is gebaseerd op een interactie tussen aquarel-, gouache- en olieverf. Kleur, materie en papierbehandeling spelen een belangrijke rol. Ze laat haar fantasie los op het lijnenspel dat zich gevormd heeft. De belangrijkste onderwerpen: Vrouwen en dieren. Vrouwen met opvallende gezichten en bijzondere kleding. Allemaal feestelijk uitgedost, gekleed voor speciale gelegenheden.

Deze meer dan bijzondere expositie start op zaterdag 7 november en duurt tot en met 29 november. Van woensdag tot en met zondag is K38 open van 13:00 tot 17:00 uur. Entree bedraagt twee euro.