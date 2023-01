Kunstenaar gevlucht uit Iran kan in Nederland in alle vrijheid schilderen

Mahboobeh Salem exposeert Bijbelse verhalen in Op de Helte

RODEN – In juli 2017 kwam Mahboobeh met haar man en dochter naar Nederland. Gevlucht uit Iran, vanwege hun christelijke geloofsovertuiging en levenswijze. Iran is een land met een totalitair regiem. ‘We voelden ons daar niet meer veilig en zijn gevlucht. Ik schilder onder andere Bijbelse figuren. In Shiraz, mijn geboortestad in Iran, heb ik nooit vrij kunnen werken, laat staan exposeren.’

De 44-jarige Mahboobeh Salem kent in Nederland het asielzoekerscentrum azc in Assen als haar thuisbasis. Hier verblijft ze met haar man Rahim en hun 14-jarige dochter Yasamin. Inmiddels heeft de familie een status gekregen om in Nederland te mogen blijven. Het wachten is nu nog op een woning.

Al eerder viel haar schilderstalent op. Zo werd ze gevraagd om illustraties te maken voor de Zendingserfgoedkalender 2022. In Op de Helte aan de Touwslager in Roden kan er drie maanden achtereen genoten worden van haar kleurrijke schilderijen. ‘Ik werk vaak met olieverf, dat is mijn favoriet. Ook werk ik met acrylverf. Vooral kleinere schilderijen maak ik daarmee. In mijn schilderijen verwerk ik vaak blauw. Blauw staat voor mij voor vrijheid. Voor mij is dat erg belangrijk. Dit schilderij op de foto is op doek gemaakt en genaamd ‘Woman for Freedom’.’

In Iran groeit Mahboobeh Salem op met de Koran. Schilderkunst speelde altijd een grote rol binnen haar familie. In de stad Karaj studeerde ze aan de universiteit. Later volgt hier de kunstacademie in Shiraz op, een logisch vierjarig vervolg met vooral aandacht voor beeldende kunst. Beeldhouwen en schilderen is waar zij zich op stort. Realistisch werk vooral. Aansluitend wordt Salem na de kunstacademie docent. Na een sterfgeval in de familie kreeg ze een bijbel van een vriendin. ‘Het lezen in de Bijbel geeft mij rust, de boodschap van vergeving spreekt mij aan. Ik ben toen begonnen met het maken van schilderijen die geïnspireerd waren op de Bijbel. Als ik schilder vergeet ik alles, ik maak zo de wereld mooier. Innerlijke rust geef ik door via mijn schilderijen.’

Het schilderen van Bijbelse taferelen moest in het geheim. Iran werd voor haar en haar familie een onveilig land. In het totalitaire land waren zij niet meer veilig. ’We zijn gevlucht in 2017 en hebben in Nederland asiel aangevraagd. We hebben gewoond in azc in Wageningen en Arnhem. ‘Schilderen geeft mij een zinvolle tijdsbesteding. Ik teken en schilder graag. In het azc volg ik ook schilderlessen. Ik ben van moslim christen geworden en ging van het duister naar het licht. Dat wil ik graag met mijn schilderijen vertellen.’

Via het kerkelijk werk was er al eens een expositie in de Adventskerk van de protestantse gemeente in Assen. Een plek ook waar ze Nederlandse lessen volgt en in contact komt met Nederlanders. ‘Dat ik hier gewaardeerd word als kunstenaar doet mij veel. Ik ben er trots op.’

De tentoonstelling in Roden wordt georganiseerd door de expositiecommissie van de Teken- en Schildergroep Roden waar Maja de Ruiter – Verwey en Klaas Duursma lid van zijn. ‘Mooi dat het tot een expositie in ons dorp is gekomen. De schilderijen komen hier in de kerk uitstekend tot hun recht.’ Tot eind april is de expositie te zien wanneer Op de Helte geopend is.