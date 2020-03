Kunstenaar, wetenschapper en nu ook auteur

Paul van Geert uit Westervelde lanceert uniek boek waarin kunst en wetenschap elkaar kruisen

WESTERVELDE – De schilderijen van levensgrote portretten staan tegen elkaar aan gestapeld in de riante schuur van de boerderij in Westervelde. Het was de bedoeling om ze te vervoeren naar Podium Zuidhaege in Assen, waar Paul van Geert van 18 maart tot 24 april zou exposeren. De coronacrisis zette echter een vette streep door de expositie waar de kunstenaar ook zijn boek zou presenteren. De Krant zocht de excentrieke Paul van Geert op.

Vrolijk als altijd zwaait hij de achterdeur van zijn boerderij open. Zijn echtgenote Leen, verantwoordelijk voor de foto’s in het boek, zorgt voor een verse bak koffie op tafel. En voor lekkere paaseitjes van –hoe kan het ook anders- Belgische pure chocolade. Want als echte Belgen zijn ze gek op chocola. Paul van Geert pakt zijn nieuwe kunststukje erbij. ‘Schilderijen uit de schuur’ heet het boek. ‘Een wandeling door het Bois d’ Amis’, wat zoveel betekent als ‘het bos van vrienden’. “Ik vond het wel mooi. Alle schilderijen zijn van familieleden en vrienden en zijn geschilderd op houten panelen, dat zou een bos kunnen zijn.” Zo’n zeven jaar werkten Geert en Leen aan de totstandkoming van het fraai uitziende boek met zijn werk uit de periode tussen 1998 en 2019. Het is een boek waarin schilderkunst en wetenschap elkaar kruisen.

Paul van Geert is als wetenschapper en hoogleraar ontwikkelingspsychologie verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij is gepromoveerd op het onderwerp. Die wetenschap heeft Van Geert altijd gecombineerd met schilderen. “Ik schilder graag ontwikkelingsthema’s. Een kind dat probeert te lopen bijvoorbeeld. Het is een boek waarin de levensloop is vastgelegd”, legt de kunstenaar uit. “Ik begin met een zwangere vrouw, bij het nieuwe leven. Ook de dood komt voorbij. Ik heb de begrafenis van een Belgische reuzenmaker geschilderd. Alle geschilderde personen zijn familie, vrienden en collega’s van de universiteit.” Ieder schilderij heeft een verhaal. Dat verhaal is opgetekend en is afgedrukt bij de verschillende werken. Wanneer we vragen naar het absolute hoogtepunt in zijn werk is het even stil. Van Geert is op alle werken even trots. Als hij er dan toch één moet noemen is het het schilderij met de vier generaties vrouwen, waarop ook zijn 90-jarige moeder te zien is. Ze was al ziek toen en is inmiddels overleden. “Ik ben blij dat we het hebben kunnen vastleggen.”

De kunstenaar is zeventig geworden en schildert nog altijd iedere dag. “Mijn dag begint in de studeerkamer, waar ik schrijf aan wetenschappelijke stukken en publicaties. ‘s Middags ben ik altijd in mijn atelier te vinden. Ik kan mij niet voorstellen hoe het is om een dag niet te schilderen”, zegt de goedlachse Van Geert. De expositie in Zuidhaege wordt opgeschort. Het boek is al wel verkrijgbaar. Belangstellenden kunnen het kunststukje kopen bij de auteur: paul@vangeert.nl. Het boek ligt ook bij de Coop supermarkt in Norg.

Of de kunstenaar nog nieuwe plannen heeft nu het boek klaar is, willen we tot slot weten. “Mijn werk uit de eerste periode vastleggen in een boek. Bijna een onbegonnen klus. Ik ben begonnen toen ik 16 jaar oud was en ik ben nooit meer opgehouden. De clown was mijn eerste schilderij. Gemaakt in 1966.” Het doek hangt, net als heel veel andere werken in de woonkamer van huize Van Geert. “Zoals gezegd bijna een onbegonnen klus, maar niet onmogelijk.” Leen lacht. “Het speelt zeker. Bij mij in ieder geval.”