Kunstenaars De Esrank vernieuwen expositie

PEIZE – In de wandelgangen van het wooncomplex De Es Borg nabij de huisartsenpost in De Esrank aan de Zr. Kleveringastraat zijn alle kunstwerken van de 23 deelnemende amateur kunstenaars vernieuwd. ‘Dat wisselen van schilderijen gebeurt al vrij regelmatig, maar nu vlak voor de kerst hebben we alles veranderd. Zo kan iedereen in ons dorp tijdens de komende kerstdagen zien hoe mooi de expositie is geworden. Die is beslist de moeite waard om te bekijken,’ zegt Vrieso Rademaker. Hij is lid van Kunstmonumenten Noordenveld en in die hoedanigheid betrokken bij uitingen van amateurkunst in de gemeente Noordenveld. ‘Schilderijen horen niet op zolder te staan,’ laat hij stellig weten. ‘Door te exposeren kan iedereen genieten van al dat pracht dat is gemaakt. De kwaliteit is goed en het aanbod is zeer divers. Er valt veel te genieten.’

Ook Hetty Smilda uit Peize heeft enkele schilderwerken hangen in de wandelgangen van het wooncomplex. Ter promotie laat zij de tentoonstelling in een wandelroute naar voren komen. ‘Vorig jaar heb ik op een dergelijke wandelroute veel ‘positieve reacties gekregen. Nu is die weer opgezet en gaat wederom door De Esrank.’

Kunstmonumenten Noordenveld is op meer fronten actief. Bestuurslid Iwe Hut vertelt: ‘In de maand mei 2022 gaan we een kunstroute in Veenhuizen organiseren. Door corona is die al twee keer uitgesteld, maar in mei hopen we dan dat die wel door kan gaan. De kunstroute in het gevangenisdorp laat amateurkunst zien bij particulieren en bij organisaties. Veenhuizen kent veel bijzondere architectuur waar kunst goed tot zijn recht komt.’