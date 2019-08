Kunstenaars hebben zomer in het hoofd

RODEN – 2 augustus 2019 is de expositie ‘Zomer in mijn hoofd’ van start gegaan. De drukbezochte opening werd verricht door beeldend kunstenaar Fokko Rijkens uit Roderwolde. Hij was verrast door de variatie in onderwerpen, schilderstijlen en keramieken. Iedere kunstenaar kreeg een korte beschouwing over zijn/haar werk, en Fokko sloot af met de constatering dat deze kleurrijke en prachtige expositie alleszins de moeite van het bezichtigen waard is.



“Zomer in mijn hoofd” toont het werk van de Teken- en Schildergroep Roden. Twintig leden presenteren hun schilderkunst waarvan twee kunstenaars onder de naam Art-Twa ook werken uit de beeldhouwkunst tonen, namelijk Gonnie Boomgaard en Dien Smilde. Er zijn werken te bezichtigen van: Cor de Boer, Geke Buist, Anky van Burgsteden, Annie Dijk, Tini van Duinen, Iris Groenewold van Kempen, Anneke Hoes, David Hut, Albertus Johannes, Ida Kalma, Mieke van Kapel, Janny Leemburg-Bosma, Reg Mulder, Joke Niemeijer, Lien Nijholt-Langeland, Wilma Riemersma, Laura Rijpstra en Angela Sandker.



In het kader van het eerste lustrum van K38 wordt op zondag 18 augustus van 14.00-16.00 uur een concert gegeven door Pot Baumgarten & Friends op het Jelly van den Boschplein (binnenplein K38). Reserveringen via: opgave.lustrum@kunstencentrumk378.nl