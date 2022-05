Kunstliefhebbers kunnen weer genieten tijdens de Kunstroute

‘Het thema is Wereld, Woest en Wijs. En dat is nog steeds ontzettend relevant’

NOORDENVELD – Kunstliefhebbers hoefden er deze keer niet zo lang op te wachten; na de 33ste Kunstroute afgelopen september, is het in mei alweer zo ver. De 34ste Kunstroute staat op stapel. Net als anders is de organisatie in handen van Verkuno. Deze keer doen er 15 kunstenaars mee uit Peize, Roden en Norg.

De Kunstroute wordt 7 mei geopend door wethouder Jeroen Westendorp en begint met een overzichtstentoonstelling in de Paardenstal in Peize. Hier kunnen bezoekers alvast zien wat hun zoal te wachten staat op kunstgebied. De opening wordt opgeluisterd met muziek. De kunstenaars laten verschillende vormen van kunst zien, van schilderijen tot zeefdruk, van hout tot vilt en van klei tot glas. Op diverse plekken op de route is naar muziek of woordkunst te luisteren.

In haar atelier in Roden vertelt beeldend kunstenares Froukje Dijkstra samen met collega’s Angelien Coco Martin en Rianne Kooijman over de Kunstroute en over het ontstaan van kunst in het algemeen. Drijvende kracht van de Kunstroute is Rianne Kooijman. ‘Het thema is deze keer Wereld, Woest en Wijs. Dat hebben we tijdens Corona bedacht, maar het onderwerp blijkt opeens nog relevanter te zijn. ‘Wijs’ staat voor bezinning en leven in het klein, zoals we moesten toen we in lockdown zaten. En ‘woest’ liet de boosheid van de mensen zien. En nu dan de oorlog.’

Angelien maakt onder andere kleiportretten, net als geschilderde portretten. ‘Ik was al bezig om een serie gekke bekken te maken, in plaats van de ‘gewone’ portretten. Ik denk dat we als kunstenaar vaak al signalen oppikken, misschien omdat we gevoelig zijn? Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat andere mensen niet gevoelig zijn, maar die gevoelens worden bij ons in werk omgezet. Je bent constant bezig met wat er om je heen gebeurt. Soms maak je iets en dan gebeuren er later dingen waarvan je denkt: Aha, daar komt het vandaan.’

Froukje kan dat beamen. ‘Ik heb geen speciaal werk voor de kunstroute gemaakt. Dat is lastig als je met klei werkt, omdat het een langdurig proces is. Je moet de klei uitwerken, en dan laten drogen, omdat het anders te slap is om te verwerken. Als het in de oven gaat, wil ik zo effectief mogelijk stoken. Dat betekent dat ik veel dingen opspaar die dan in een keer in de oven gaan. Het glazuren komt er ook nog bij. Maar toevallig heb ik een werk gemaakt naar aanleiding van foto’s uit Syrië. Dat is een gebouw waar de voor- en achterkant mist. Zoals je zoveel van dat soort gebouwen ziet. Triest en verdrietig, en toch met een bepaalde schoonheid. En steeds weer anders, als je er vanuit een andere richting naar kijkt.’

Rianne werkt regelmatig naar een thema. ‘Ik schilder graag landschappen naar een thema. Als ik op reis ben geweest, dan bijt ik me daar op vast. Meestal schilder ik dan met abstractie. Als ik met een thema schilder, dan loop ik daar soms een jaar aan te denken, dat inspireert me enorm.’

Kunst is meer dan alleen beeldende kunst, maar dat is wel waar Verkuno zich op richt, en het is de kunst die te zien is tijdens de Kunstroute. Rianne vertelt: ‘Maar we hebben ook muzikanten ingehuurd. Die hebben het moeilijk gehad qua inkomen, dus we betalen ze hun normale tarief. Dat slokt een groot deel van ons budget op, maar we vinden dat wel belangrijk.’

Veel kunstenaars werken mee aan de Kunstroute. ‘Linda van Huffelen bijvoorbeeld, zij maakt prachtige glaswerken, maar is ook erg handig op de computer,’ vertelt Angelien. ‘Veel mensen dragen hun steentje bij en daar kunnen we niet zonder.’

Tijdens de kunstroute is in Peize het werk van zes kunstenaars te zien, in Roden zijn vier ateliers te bezoeken en in Norg heeft Linda van Huffelen een gast; beeldhouwer Saber Mikael. Jessica Lelieveld, Wilma Wassing en Loes Wouda exposeren in de Rode Schuur in Norg. De kunstroute is te bezichtigen op 7 en 8 mei. Op verschillende plaatsen in Noordenveld ligt het routeboekje klaar, en meer informatie is te vinden op www.openatelierroutenoordenveld.nl.