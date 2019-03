Kunstmomenten met de Waalborg als bijzondere expositie plaats

RODERWOLDE – In het weekend van 11 en 12 mei organiseert Kunstmomenten Noordenveld een open atelierroute. Kunstmomenten wil dat op deze manier zowel amateurkunstenaars alsook professionele kunstenaars hun werkstukken kunnen tonen aan een breed publiek. En dat is kunst in de ruimste zin van het woord. Schilderen, beeldhouwen, fotografie, vilt en stof, film en video en wat al niet meer. Ditmaal vindt Kunstmomenten plaats in het schilderachtige Roderwolde. De Waalborg is 1 van de mogelijkheden om kunst te exposeren. Wolter Gratama opent zijn schuren en buitenruimte voor de exposanten. Wie de Waalborg via zijn smalle toegangsweg bezoekt komt in een prachtig rustiek huis terecht met schitterende kamers, originele vloerpartijen en een authentieke doorgang. Hier is de geschiedenis nog volop aanwezig.

‘Het is een Rijksmonument met oude elementen die dateren van 400 jaar geleden. Al 200 jaar is het familiebezit. Mijn over-over grootvader heeft het in 1800 gekocht als buitenhuis. Hij woonde in Groningen en was daar hoogleraar. Per trekschuit bezocht hij dit huis om er af en toe te verblijven. Ik ben hier in 1992 komen wonen en we hebben toen de Borg gerenoveerd,’ laat Wolter Gratama weten. Wolter Gratama mag er met zijn partner graag wonen. ‘Het is hier rustig en willen we vertier, nou dan ligt de stad hier 15 minuten rijden vandaan. Vroeger konden we de Martinitoren vanuit het huis zien. Een bospartij houdt dat nu tegen. We vinden het hier op De Hoek in Roderwolde geweldig wonen.’

Wolter Gratama stelt op 11 en 12 mei de ruimten rondom het woonhuis beschikbaar voor exposanten. Het huis, de schuren, de buitenruimten geven veel mogelijkheden voor een tentoonstelling. Wie mee wil doen met Kunstmomenten Noordenveld kan via www.kunstmomenten.nl . Info is er ook te verkrijgen bij Fokko Rijkens en Vrieso Rademaker van het bestuur.