Kunstmomentenorganisatie klaar voor de start

RODERESCH – Dit jaar wordt de kunstroute, zoals jaarlijks georganiseerd door Kunstmomenten Noordenveld, gehouden in Roderesch. De Kunstroute is door iedereen te bezoeken op zaterdag 29 en zondag 30 april van 11.00 tot 17.00 uur.

Het bijzondere van dit kunstweekend is dat het vooral een podium biedt aan amateurkunstenaars om eens te exposeren op een unieke en bijzondere locatie. Amateurkunstenaars uit geheel Noordenveld kunnen zich dan ook inschrijven voor deelname. De organisatie roept dan ook amateurkunstenaars op om zich aan te melden.

De initiatiefnemers van de Kunstroute staan in de startblokken. Vrieso Rademaker, Giarcia Madlener, Iwe Hut en Jeanette Radstaak zijn er namens Kunstmomenten Noordenveld bij betrokken (foto). Posters worden opgehangen en de flyers worden verspreid. Op 6 locaties zijn exposities te zien van amateurkunstenaars. Vooral historische en karakteristieke panden worden voor de tentoonstelling benut. Het dorpshuis RAShuys, restaurant Jachtlust, De Bloemenschuur in Steenbergen, de kantine van de ijsbaan, Heidi’s rustpunt Steenbergen en de bijzondere boerderij Kaathoven zijn deze dagen open om de kunstenaars een platform te geven. Op vrijdag 28 april is de aftrap om 20.00 uur in het RAShuys met alle exposanten.

Vrieso Rademaker hoopt dat het een druk weekend wordt. ‘Vaak maken amateurkunstenaars prachtige werken die beslist de moeite waard zijn om gezien te worden. Die gelegenheid bieden wij in dit weekend. Kunst zien wij als een breed begrip. Schilderijen, beeldhouwwerk, vilt, sculpturen groot en klein, houtbewerking, papierkunst, wandkleden, foto’s, textiel, veel is te zien,’ laat Vrieso Rademaker weten. Inschrijving kan tot 1 maart op kunstmomentennoordenveld@gmail.com.

Alle locaties zijn gratis te bezoeken en er zijn routebeschrijvingen beschikbaar. De locaties zijn lopend, fietsend en met de auto goed bereikbaar.