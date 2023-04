Kunstmonumenten zet RAS dorpen in het zonnetje

16 amateurkunstenaars exposeren op zaterdag 29 en zondag 30 april

RODERESCH/ALTEVEER/STEENBERGEN – In het RAShuys, bij de RAS-ijsbaan in Alteveer, bij Brasserie Jachtlust en bij de Bloemenschuur in Steenbergen, bij Kaathoven aan de Kaatsweg en in Alteveer bij ateliers aan huis zijn in het weekend van 29 en 30 april werken van maar liefst 16 exposanten te bewonderen. Kunstmonumenten Noordenveld houdt dan haar jaarlijkse presentatie van kunstenaars op bijzondere locaties.

In Alteveer zijn een tweetal ateliers geopend. Aan de Melkweg 7 is Rika Tepper te vinden en aan de Stuwweg 11 kan een ieder terecht bij Sibbelien Geertsma. Beiden genieten dagelijks van het schilderen. ‘Ik werk tegenwoordig veel met acrylverf en af en toe met houtskool. Elke ochtend zit ik in mijn atelier te schilderen. Ik schilder divers. Van portretten van de kleinkinderen, bloemen, onze overleden hond Silver en veel, heel veel hommeltjes. Ik maak het liefst kleine werkjes die iets heel krachtigs uitstralen. Niet alleen van dichtbij, maar ook van verre moet je duidelijk kunnen zien wat ik bedoeld hebt met het schilderwerkje. Ik werk fijntjes en gebruik natuurlijke kleuren. Je ziet ook veel natuur terug in mijn schilderijen en die zijn altijd realistisch. Mijn werk hangt aan de wand of staat op een plank tegen de wand aan. Gestructureerd. Net zoals vroeger mijn vader als die bakker zijn broden rangschikte in de winkel. Alles wat ik schilder heeft ook een herinnering. Dat maakt voor mij dat ik het schilderen geweldig iets vindt om te doen,’ aldus Sibbelien Geertsma.

De opening van Kunstmonumenten vindt plaats op vrijdagavond 28 april om 20.00 uur in het dorpshuis RAShuys. Dit kent een feestelijk karakter en zal onder andere opgeluisterd worden door Ronald Nihot uit Leek die onlangs ook bekendheid kreeg door zijn deelname aan de Voice Senior. Gitaar en zang is wat hij brengt. Wie dit alles wil meemaken is welkom.

Rika Tepper schildert veel en dat met enthousiasme. ‘Ik maak ook sieraden, werken van klei en maak mozaïeken. Ik zit op de Teken- en Schildergroep Roden en wat ik leer neem ik mee. Ik heb geleerd om anders te kijken naar wat en hoe ik schilder. Ik hou vooral rekening met schaduw, lichtinval, kleurgebruik. Op deze manier blijf ik mijn horizon verbreden. Mijn werken zijn van behoorlijk formaat en laten zo duidelijk zien wat het is. Was aan de waslijn moet je kunnen zien wapperen. Ook maak ik collages met verschillende materialen die ik dan weer beschilder. Ik hou van verrassingen. Een bijtje onder aan het doek of een boom die danst. Het zijn gewoon grappige details die een schilderij leuker maken.’

Op vrijdagmiddag al kunnen inwoners uit de RAS dorpen schoenen, klompen, laarzen die beschilderd zijn inleveren. De organisatie van Kunstmonumenten gaat er iets leuks mee doen. Wat precies, dat blijft nog een verrasing.

Kijk ook op www.kunstmonumentenvoordenveld.nl. Op zaterdag zijn de exposities te zien van 11.00 tot 18.00 uur. Op zondag tot 17.00 uur. Er wordt geen entree geheven, dus alle exposities zijn op locatie gratis te bezoeken. Deelnemende amateurkunstenaars of organisaties zijn: Geke Prins, Vrieso Rademaker, Praktijk atelier Ilona Molenaar, Fotoclub Noordenveld, Iwe Hut, Gea Rouw met cursisten, Rika Tepper, Sibbelien Geertsma, Inge Venema, Viktoria Starokozkko, Melissa Roelfsma, Tanja Hummel, Afra Bakker, Marijke Gerridzen, Mariet Buursma-Reurink en Jeanette Radstaak.