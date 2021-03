Kunstroute langs Peizer winkels

‘Peize een beetje vrolijker maken, daar gaat het om’

PEIZE – Kunst in etalages van winkels. Een simpel idee dat in Peize handen en voeten kreeg door inzet van enkele kunstliefhebbers. Vrieso Rademaker is zo’n iemand. ‘Toen we dit idee naar buiten brachten waren de reacties meteen enthousiast. Een maandje geleden belde Jan Donkelaar van WiN mij op. Of ik iets kon betekenen om dit idee vorm te geven. Ik heb de koe bij de horens gevat en de winkels in de Hoofdstraat in ons dorp benaderd. Een kleine rondgang was genoeg om te concluderen dat we door konden met het plaatsen van kunst in etalages bij winkels in het hart van ons mooie dorp. Zeven amateurkunstenaars doen mee en in de afgelopen week werden de objecten, voornamelijk schilderijen, opgehangen achter winkelruiten of kregen een plekje elders in de etalages.

Tweewielerzaak van Slooten is 1 van de winkels in het centrum die meedoet. ‘Dit is een leuke actie. Door de corona mag de winkel niet open, maar op deze manier laten we zien dat we als ondernemers niet bij de pakken neer gaan zitten. En ach, zo help je elkaar een beetje. Je moet het toch met elkaar doen. Kijk, in mijn etalage zijn een aantal schilderen te zien van onder andere Jeanette Radstaak. Enkele dorpsgezichten en schilderijen met fietsjes erop, dat past mooi bij de winkel.’

Vrieso Rademaker: ‘We hebben nu een beperkt aantal winkels benaderd, maar volgens mij kan er meer en wil de rest ook wel volgen. Wat mij betreft komen er meer winkels op de lijst te staan. In Peize en omgeving zijn voldoende amateurkunstenaars die graag hun werken willen laten zien. Dat zie je niet alleen hier in de Hoofdstraat terug. Ook in De Esrank aan de Zr. Kleveringastraat hangen in de wandelgangen veel schilderijen en zijn diverse objecten van onze kunstenaars te bewonderen. Wat we willen is een beetje vrolijkheid in deze tijden. Peize een beetje vrolijker maken, daar gaat het om.’

Ook Ineke Hagenauw uit Peize doet mee met de expositie. ‘Nu ik 3 jaar geleden gestopt ben met werken schilder ik elke dag. Ik schilderde eigenlijk al heel lang, maar nu ben ik er dagelijks mee bezig. Ik volg tegenwoordig vooral online cursussen. Ik werk vooral thuis in mijn eigen atelier. Soms zoek ik in De Onlanden een stil plekje om te werken. Echt er stevig op uit trekken doe ik in deze corona tijd niet. Ik val in de leeftijdscategorie die moet oppassen, ik doe voorzichtig en ben in afwachting van de prik. Daarom vind ik dit ook een leuke actie. De winkelstraten zijn een beetje doods en een beetje kleur en fleur maakt ons dorp net weer iets mooier. Ik woon nu 36 jaar in Peize en ben erg verknocht aan dit dorp. Zeg maar gerust dat ik een echte Peizer fan ben. Bij de Bakker hangt van mij een klein landschap, bij de Apotheek een iets groter werk. Ook een landschap. Ik heb daar gewerkt met acryl en gekleurd vloeipapier. Ik gebruik meestal foto’s als startmoment, daar reageer ik op en komt er een compositie naar voren. Bij mij is het werk altijd herkenbaar. Ik ben een liefhebber van impressionisme. Sfeer is erg bepalend. Op dit moment leg ik mij toe op het portretschilderen. Zo leer ik elk facet van het schilderen kennen.’

De deelnemende winkels zijn gelegen in de Hoofdstraat in Peize. De amateurkunstenaars die meedoen zijn Hetty Smilda, Tanja Hummel, Jeanette Radstaak, Ineke Hagenauw, Murk de Jong Wendy Hummel en Titia Verspiek.