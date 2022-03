Kunstroute Veenhuizen start inschrijving

VEENHUIZEN – Dit jaar wordt de Kunstroute, zoals jaarlijks georganiseerd door Kunstmonumenten Noordenveld, gehouden in Veenhuizen. De Kunstroute is open voor publiek in het Moederdagweekend op zaterdag 7 en zondag 8 mei.

De initiatiefnemers van de Kunstroute staan in de startblokken om de inschrijving te laten aanvangen. ‘Dit jaar moeten we iets sneller dan anders aan de slag om dit te organiseren,’ zegt Jeanette Radstaak. Zij is 1 van de organisatoren van de Kunstroute. Vrieso Rademaker, Iwe Hut en Giarcia Madlener zijn er namens Kunstmonumenten Noordenveld ook bij betrokken (foto). ‘Het belangrijkste is dat mensen zich voor deelname aan de Kunstroute op tijd opgeven. Dat kan tot en met zondag 3 april. We willen vooral amateur kunstenaars de gelegenheid geven om eens te exposeren. Vaak maken amateurkunstenaars prachtige werken die beslist de moeite waard zijn om gezien te worden. Die gelegenheid bieden wij in dit weekend. Kunst zien wij als een breed begrip. Schilderijen, beeldhouwwerk, vilt, houtbewerking, papierkunst, foto’s, textiel, veel is mogelijk om tentoon te stellen,’ laat Vrieso Rademaker weten. ‘We dagen iedereen uit de gemeente Noordenveld uit om mee te doen.’

Na de aanmeldingen gaan de organisatoren op zoek naar geschikte locaties voor de kunstuitingen. Jeanette Radstaak van ‘Proper en Rein’ kent Veenhuizen goed. ‘Er zijn hier veel mooie en historische gebouwen in het dorp. Er zijn al toezeggingen en dat is mooi. Aan de andere kant kunnen inwoners uit het dorp Veenhuizen hun eigen atelier, werkkamer, schuur of huis openstellen tijdens de Kunstroute. Ook dat kan.’ Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar vriesorademaker@gmail.com.