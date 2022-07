Kunstwerkje minibieb Peize ontvreemd

PEIZE – Aan de Beukenlaan in Peize staat een prachtige minibieb, in 2020 gemaakt door de echtgenoot van mevrouw Raves. Dagelijks wordt er dankbaar gebruik gemaakt. Aan de minibieb hing tot voor kort een schitterend kunstwerkje in de vorm van een theepotje (foto). De Peizenaar had het kunstwerk gezien in Maya Wildevuur in Hooghalen. Hij vond het zo leuk, dat hij besloot zelf een look-a-like te maken. Hij scharrelde op een rommelmarkt wat theepotjes op en ging ermee aan de slag. Het kunstwerkje kreeg een plek bij de minibieb. Daar hing het tot medio april/mei van dit jaar. Een hondsbrutale dief schroefde het theepotje van de muur en nam het mee. Mevrouw Raves is zwaar aangeslagen door de diefstal. Haar echtgenoot is vorig jaar overleden en het kunstwerk was een tastbare herinnering aan hem. Ze hoopt het theepotje weer in haar bezit te krijgen. Wie iets gezien heeft of denkt te weten waar het kunstwerkje zich bevindt, mag een mailtje sturen naar de Krant: dekrant@media-totaal.nl.