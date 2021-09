KV Noordenveld beslist duel in de Knipe in het eerste kwartier

RODEN – Afgelopen zaterdag 18 september reisde de eerste selectie van Noordenveld af naar het Friese De Knipe, in de buurt van Heerenveen. Nadat de eerste wedstrijd van dit seizoen nipt was gewonnen van Rodenburg, bleven de Roder korfballers ook in deze tweede wedstrijd aan de goede kant van de score: 10-14. Een wedstrijd die in het eerste kwartier al was beslist door het prima schotpercentage van Noordenveld.

Lianne Bangma opende met 2 afstandstreffers de score. ‘Het eerste kwartier was heel goed,’ aldus trainer/coach Mark Steenbergen. ‘Kinea kon door onze druk weinig doen en wij hadden een goed schotpercentage.’

Door nog een score van Lianne Bangma, twee treffers van Robin van Bolhuis en een raak afstandsschot van Sander van der Meer stond er na 15 minuten al een ruime 1-6 voorsprong voor kv Noordenveld op het scorebord. ‘In het tweede deel van de eerste helft ging Kinea steeds voorzichtiger aanvallen om maar geen snel balverlies te lijden. Dat beperkte onze eigen aanvalstijd,’ geeft Steenbergen aan. Vlak voor rust kwam Kinea nog een beetje terug tot 7-10.

Na de eerste helft was de wedstrijd grotendeels gespeeld. Kinea kon geen vuist meer maken en Noordenveld miste scherpte in het afmaken van de kansen. Zo stond bijvoorbeeld de 8-12 tussenstand ruim een kwart van de wedstrijd op het scorebord. In de laatste vijf minuten werd aan beide kanten toch nog twee keer gescoord. De laatste Roner treffer kwam op naam van Jasper Lütter. Steenbergen: ‘Het was geen hoogstaande pot, zeker in de tweede helft niet. Maar spannend is het ook nooit geweest.’

De volgende wedstrijd speelt Noordenveld tegen het nog puntloze kv DTG uit Wijckel.