KV Noordenveld hoopt op twee kunstgrasvelden

‘Als vereniging doen wij niet mee zonder kunstgras’

RODEN – Korfbalvereniging Noordenveld hoopt dat de gemeente Noordenveld geld uittrekt voor de aanleg van twee kunstgrasvelden. Het zou gaan om twee relatief kleine velden, die in het geval van een verhuizing eenvoudig zouden kunnen worden verlegd. Volgens voorzitter Jacco Thijen loopt de korfbalvereniging nu al achter de feiten aan, omdat het nog niet over een kunstgrasveld beschikt.

De in mei van dit jaar aangetreden voorzitter zoekt een bijdrage voor de twee kunstgrasvelden die aan de Borglaan moeten worden gerealiseerd. ‘Een voordeel is dat de korfbalvelden kleiner zijn dan voorheen’, sprak hij tijdens de digitale raadsvergadering van afgelopen woensdag. ‘Dat maakt dat de kunstgrasvelden relatief goedkoop kunnen worden aangeschaft. De korfbalbond (KNKV, red.) wil dat korfbalvereniging zoveel mogelijk op kunstgras gaan spelen. Uiteindelijk moet de hele sport op kunstgras worden gespeeld, is het streven.’ Wanneer alle korfbalverenigingen in Nederland op kunstgras moeten spelen, is volgens Thijen nog niet bekend.

De voorzitter hoopt dat er op termijn op z’n minst een hoofdveld kan worden gerealiseerd. ‘We hebben het dan over een veld van veertig bij veertig meter’, aldus Thijen. ‘Als we eerst maar een kunstgrasmat hebben, kunnen we als vereniging in ieder geval door. Je doet simpelweg niet meer mee als je geen kunstgras hebt. Uiteindelijk zijn we er zeker twee nodig.’

Een suggestie vanuit de raad om het kunstgrasveld te delen met voetbalvereniging Roden, zag Thijen niet zitten. ‘Wij zijn een eigen vereniging, met een eigen sportpark en kantine. Bovendien is de ondergrond van een kunstgrasveld bedoeld voor voetbal vaak anders dan een kunstgrasveld voor korfbal.’

Ook de plannen van Roden-Zuid kwamen aan bod. Er wordt al een tijdje gesproken over de clustering van sportclubs aan de zuidkant van Roden. ‘We hebben in de loop der jaren al veel plannen voorbij zien komen’, zegt Thijen. ‘Elke discussie over het gebied gaat over woningbouw en de ontwikkeling van Roden-Zuid. Ondertussen komen wij maar niet verder. Onze plannen staan stil in. Dat is jammer.’

Vandaar dat Thijen een dringend beroep doet op financiering voor kunstgrasvelden. ‘De velden zou je zo kunnen aanleggen, dat je ze bij een eventuele verhuizing kunt mee verplaatsen. Het is absoluut geen kapitaalsvernietiging.’