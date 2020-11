KV Noordenveld kijkt naar de toekomst

In the sportlight

RODEN – Ook bij Korfbalvereniging Noordenveld is het momenteel stiller dan gewenst. Competities liggen stil, waarmee de wekelijkse gezelligheid aan de Borglaan even moet worden gemist. Maar op de achtergrond speelt er nog genoeg. Wat te denken van de plannen voor Roden-Zuid? Al lang wordt er gesproken over een clustering van sportverenigingen, maar dit kon nog wel eens een aantal jaren gaan duren. Ondertussen zit KV Noordenveld wel om kunstgrasvelden verlegen.

VV Roden kreeg haar felbegeerde mat en ook in Norg (bij VV GOMOS) ligt er inmiddels kunstgras. Maar de korfbalvereniging moet nog even wachten dus. Voorzitter Jacco Thijen sprak echter twee week geleden in, met de dringende oproep aan de raad om toch serieus werk te gaan maken van de velden. De korfbalvereniging zou nu al achter de feiten aan lopen, vanwege het feit dat de KNKV heeft aangegeven dat verenigingen het best op kunstgras kunnen spelen.

Kunstgras is de toekomst voor het Nederlandse korfballen en zonder kunstgrasveld doe je op termijn niet meer mee. Dat beseffen de Roners zich dan ook maar al te goed en dus wordt er gelobbyd. Twee kunstgrasvelden, dát is de wens. Twee kleine velden het liefst. En ook nog eens twee velden die verplaatst kunnen worden, mocht de clustering van meerdere verenigingen er echt komen. . ‘We hebben in de loop der jaren al veel plannen voorbij zien komen’, sprak Thijen. ‘Elke discussie over het gebied gaat over woningbouw en de ontwikkeling van Roden-Zuid. Ondertussen komen wij maar niet verder. Onze plannen staan stil in. Dat is jammer.’

Vandaar dat Thijen een dringend beroep doet op financiering voor kunstgrasvelden. ‘De velden zou je zo kunnen aanleggen, dat je ze bij een eventuele verhuizing kunt mee verplaatsen. Het is absoluut geen kapitaalsvernietiging.’

Goede start

Ondertussen kende KV Noordenveld een goede start van het korfbalseizoen. Onder de nieuwbakken trainer Mark Steenbergen, liep het eigenlijk zeer aardig voordat het coronavirus de sport wederom stil legde. Na jaren assistent bij C.K.V. ROG in Groningen te zijn geweest, greep Steenbergen afgelopen april de mogelijkheid aan om hoofdtrainer bij KV Noordenveld te worden.





De eerste maanden kan hij echter weinig doen. In juni wordt een welkomsttraining afgewerkt en vanaf augustus zijn ze weer volgens een trainingsschema gaan trainen. “Ik kende de club natuurlijk al. Jarenlang heb ik met ROG de competitiedegens gekruist met KV Noordenveld. Een beeld van de vereniging had ik dus al.” Hij ging aan de slag met een jonge en fanatieke groep, waarvan de meeste spelers al twee tot drie jaar met elkaar in het eerste team samenspelen. “Onze groep is gemiddeld tussen de 21 en 22 jaar oud. Het is voor mij als trainer een schitterend moment om in te stappen en aan het werk te gaan met zoveel potentie.”

De potentie betaalde zich de eerste wedstrijden al uit. Na vijf wedstrijden in Poule 2B stonden de Oranje Tijgers keurig tweede, met acht punten. Slechts één keer werd er verloren. Dat het coronavirus het goede seizoen nu onderbreekt, is dan ook hinderlijk. Ook het zaalseizoen lijkt in 2020 geen aanvang te krijgen.

Wanneer het seizoen een vervolg gaat krijgen, is niet te voorspellen. Tot die tijd zal KV Noordenveld echter actief blijven, ook achter de schermen. Want er komen nog spannende tijden aan voor de ambitieuze en gezellige korfbalvereniging.

Wat: KV Noordenveld kijkt naar toekomst

Info: www.kvnoordenveld.nl.