KV Noordenveld onderuit in eerste wedstrijd 1e klasse

RODEN – De korfballers van de kv Noordenveld speelden afgelopen zaterdag op het eigen korfbalcomplex aan de Borglaan de eerste wedstrijd in de 1e klasse, na promotie door het kampioenschap van vorig seizoen. Tegenstander op deze zonovergoten nazomer middag was KIOS. Met name in de 2e helft kwamen de oranje tijgers tekort, zodat KIOS na een ruime overwinning (15-24) de punten mee naar Ruinerwold nam.

Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Henk Schuitema wist de tegenstander binnen 7 minuten 4 keer de binnenkant van de korf te vinden. Reden voor trainer/coach Jesper van Haastrecht om een time-out te nemen. ‘Binnen no time stonden we 0-4 achter. KIOS strafte onze persoonlijk fouten genadeloos af’. Na de time-out wist Lianne Bangma met een omdraaibal en een rake afstandstreffer de stand wat dragelijker te maken. ‘Daarna hadden we tot aan de rust een iets sterkere fase waarin we verdedigend meer controle kregen en aanvallend de korf makkelijker konden vinden’. Bij rust stond er een nog te overbruggen achterstand voor Noordenveld op het scorebord : 7-10. ‘De tweede helft kwamen we te kort tegen het zuiver schietende KIOS. We hebben 2 periodes van. 10 minuten gehad waarin we niet tot scoren kwamen. Op dit niveau doet je dat de das om’. Na het laatste fluitsignaal stond er zodoende een afgetekende 15-24 op het scorebord. Volgende week speelt de eerste Mastformatie tegen het sterk geachte ZKC’19 uit Zuidwolde. Aanvang 17.30 uur.