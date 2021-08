Kv Noordenveld opent nieuw kunstgrasveld met feestelijk programma

RODEN – Eindelijk is het dan zover: op zaterdag 28 augustus wordt het spiksplinternieuwe kunstgrasveld van kv Noordenveld officieel geopend. Om 15:00 uur is de eer aan wethouder Jeroen Westendorp om het veld officieel ‘open’ te verklaren. De hele dag is er van alles te doen op het park van de korfbalclub.

‘Na het raadsbesluit eind vorig jaar is kv Noordenveld samen met de gemeente hard aan de slag gegaan en is er een prachtig nieuw kunstgrasveld gerealiseerd. Daarnaast hebben de vele vrijwilligers van de korfbalvereniging in anderhalf jaar heel veel werk verricht om de kleedkamers grondig te renoveren en te moderniseren’, laat het bestuur weten. ‘Hier zijn we heel erg trots op en dit willen we graag zaterdag 28 augustus op gepaste wijze vieren. Het belooft op ons korfbalcomplex aan de Borglaan een dag vol sportactiviteiten te worden voor jong en oud, waarbij het kunstgrasveld officieel in gebruik zal worden genomen

Het dagprogramma is als volgt: van 10:00 tot 12:00 uur Clinic van Topkorfballers Korfballeague André en Erwin Zwart, beide spelend in de hoofdmacht van LDODK voor de A,B,C,D jeugd. Van 10:00 tot 11:00 uur is het veld voor de Kangoeroes, van 12:00 tot 13:00 uur zijn er spelletjes en een springkussen voor de F,E jeugd, van 12:30 tot 13:30 uur spelen de Old Stars Walking Korfball en van 14:00 tot 15:00 uur strijdt kv Noordenveld 2 tegen Sios Wolvega 2 in een wedstrijd op het kunstgrasveld.

Hoofdprogramma start om 15 uur. Bij goede weersomstandigheden is er een verrassing uit de lucht, verklapt het bestuur. Jeroen Westendorp opent het veld en de dug outs worden door de Rabobank geopend. Vervolgens start de wedstrijd van het eerste team in voorbereiding op de competitie: 15:35-16:40 uur kv Noordenveld 1 – Sios Wolvega 1. Vanwege de coronamaatregelen vinden alle activiteiten in de buitenlucht plaats.