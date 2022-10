KV Noordenveld trekt aan het kortste eind

RODEN – De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdag 22 oktober in Oudega de 7e wedstrijd in de 1e klasse. Tegenstander deze middag voor de nog puntloze oranje tijgers was de Friese combinatieploeg Quick’21/Vlug&Vaardig. Verdedigend stonden de oranje tijgers goed, maar de scores lieten te wensen over. Zo bleven de punten na een spannende wedstrijd toch in Friesland, 13-12.

Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Harry Jonkers opende Nienke Bolt vanuit een vrije worp namens de Roder korfbaltrots de score. Na de gelijkmaker bracht Anna de Boer met een geslaagd afstandsschot Noordenveld weer op voorsprong. Zo voortgaand werd er om en om gescoord , wat bij rust een gelijke stand opleverde, 7-7. In het begin van de 2e helft sloeg de thuisploeg een gaatje van 2 doelpunten, maar de 1e Mastformatie toonde veerkracht en kwam weer langszij, 10-10. Tien minuten voor het einde bracht Sven Stobbe, topscorer deze middag, Noordenveld op voorsprong. Na een time-out wist Quick’21/V&V drie keer op rij te scoren. De laatste treffer kwam op naam van Lianne Bangma die met een doorloopbal de eindstand van 13-12 op het scoreformulier bracht. Trainer/coach Jesper van Haastrecht : ‘Verdedigend stond het goed , alleen 12 goals maken is te weinig. Wij scoren over veel schijven (7), maar gewoon niet genoeg. Geen enkele keer is het verschil tussen beide ploegen 2 doelpunten geweest. Extra zuur dat je dan zonder punten uit de strijd komt. De voorlopig laatste veldwedstrijd van dit seizoen speelt Noordenveld tegen KIOS. Deze wedstrijd begint 29 oktober om 14.30 uur aan de Dijkhuizen in Ruinerwold. Vanaf november beginnen de korfballers met de zaalcompetitie. Daarover later meer.

Scores Noordenveld : Sven Stobbe 4, Romee de Rink 2, Jasper Lütter 2, Nienke Bolt 1, Anna de Boer 1, Evelien Tepper 1 en Lianne Bangma 1.