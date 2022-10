KV Noordenveld verwelkomt 12 nieuwe jeugdleden

RODEN – Afgelopen periode hebben zich maar liefst 12 nieuwe jeugdleden aangemeld bij kv Noordenveld. Zij mochten zaterdagmiddag 1 oktober in de rust van de wedstrijd van het eerste team een trainingsshirt met daarop hun naam in ontvangst nemen. Gebruikelijk is dat deze shirts vóór uitreiking aan de zogenaamde aanwijslijn komen te hangen, maar vanwege de weersomstandigheden werd daarvan afgezien deze keer. Gelukkig kwam de zon er toch nog even door zodat er fraaie foto’s van de presentatie konden worden gemaakt op het hoofdveld. De nieuwe leden werd onder applaus van de aanwezigen veel korf-balplezier gewenst