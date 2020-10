KV Noordenveld wil bovenin meedraaien

RODEN – KV Noordenveld heeft vorig seizoen tegen degradatie moeten spelen. Met nieuwbakken trainer Mark Steenbergen moet dat verleden tijd zijn: “Wij zijn sterker dan dat.”

Vijf jaar is Steenbergen assistent bij C.K.V. ROG in Groningen. Vorig jaar is hij al een aantal keren benaderd door diverse clubs uit de regio. Hij neemt zich echter voor een jaartje niets te gaan doen, maar dan slaat het coronavirus hard toe. “KV Noordenveld benaderde me in april op het moment dat het coronavirus volle bak aanwezig was. ‘Niks doen doe ik nu al’, dacht ik. Daarom heb ik besloten om in te gaan op hun aanbieding. Voor mij betekende dit mijn eerste hoofdtrainerschap.”

De eerste maanden kan hij echter weinig doen. In juni wordt een welkomsttraining afgewerkt en vanaf augustus zijn ze weer volgens een trainingsschema gaan trainen. “Ik kende de club natuurlijk al. Jarenlang heb ik met ROG de competitiedegens gekruist met KV Noordenveld. Een beeld van de vereniging had ik dus al.” Hij gaat aan de slag met een jonge en fanatieke groep, waarvan de meeste spelers al twee tot drie jaar met elkaar in het eerste team samenspelen. “Onze groep is gemiddeld tussen de 21 en 22 jaar oud. Het is voor mij als trainer een schitterend moment om in te stappen en aan het werk te gaan met zoveel potentie.”

Bovendien vliegt die potentie uit de startblokken in de competitie. Inmiddels zitten er drie wedstrijden op, waarvan de eerste twee wedstrijden winnend zijn afgesloten: “We hebben van DWA/Argo en kampioenskandidaat Oerterp gewonnen. Dat was een hele gave start van het seizoen.” Het legt de ploeg geen windeieren. Ze reizen zwevend af naar Nieuwehorne. Daar blijkt KV Udiros vervolgens te sterk: “Nu staan we weer met de beide voetjes op de grond. Als we de ondergrens omhoog weten te krikken, dan gaan we een leuk seizoen tegemoet.”

De zaalindeling is naar de mening van Steenbergen een iets makkelijkere versie dan die op het veld. Daarom vindt hij dat zijn ploeg moet meespelen om de prijzen. “Mijn komst bij KV Noordenveld heb ik beleefd als een warm bad. De betrokkenheid is groot. Groter dan bij een stadsclub als ROG. Dat zie je ook terug in het aantal toeschouwers”, verklaart de trainer. Hij hoopt dat deze toeschouwers nog lang kunnen genieten van zijn ploeg, maar: “Ik vrees met grote vrezen dat coronavirus nog roet in het eten gaat gooien.”