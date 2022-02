Kv Noordenveld wint met grote cijfers

RODEN – Afgelopen zaterdag 19 februari speelde de eerste selectie van korfbalvereniging Noordenveld voor het eerst na de lockdown tegen kv De Waterpoort uit Sneek.

Door de covid-beperkingen is de zaalcompetitie door het KNKV ingekort. Noordenveld komt met Rodenburg (Leek), DTG (Wijckel) en De Waterpoort uit in de 2e klasse BA.

De eerste wedstrijd van Noordenveld in deze klasse werd gespeeld in Sportcentrum De Hullen, en weer mét publiek. De oranje tijgers lieten er geen gras over groeien wie deze avond de bovenliggende partij was. Het publiek werd getrakteerd op een ruime 26-12 overwinning met een aantal fraaie scores.

Trainer/coach Mark Steenbergen: “We begonnen met 2 wijzigingen ten opzichte van de laatste wedstrijd op het veld (30-10-2021 red). Robin Akkersma verving Ilse Liewes die in quarantaine zit en Andele Polak kwam in de basis in plaats van Sander van der Meer”.

De score werd geopend door Robin Akkersma die met een rake afstandstreffer als eerste de binnenkant van de korf vond. Sven Stobbe zorgde met een doorloopbal voor de 2-0, waarna De Waterpoort wat terug deed. “Het begin was aanvallend wat stroef, maar doordat we verdedigend niets weggaven hadden we tijd genoeg om erin te komen”. Na een kwartier en bij een 4-4 stand scoorde de Mastformatie 6 keer op rij door scores van Robin van Bolhuis (2), Robin Akkersma, Evelien Tepper, Andele Polak en Sven Stobbe. “Toen het aanvallend begon te lopen liepen we ook vrij gemakkelijk weg, waarbij er over veel schijven werd gescoord. Door een bijzondere laatste minuut in de eerste helft, waarin Noordenveld met treffers van Romee de Rink, Sven Stobbe en Lianne Bangma, maar liefst 3 keer wist te scoren, werd er gerust met een alleszeggende 13-5 voorsprong voor de thuisploeg. Na de rust speelde Noordenveld een gewonnen partij. “We bleven gemakkelijk scoren en op een paar strafworpen na bleven we goed verdedigen”. De korfbaltrots uit Roden wist in de tweede helft nog 13 keer te scoren, waarbij de gasten uit Sneek nog 7 tegentreffers lieten aantekenen. Bijzonder fraaie Noordenveldtreffers werden gescoord door Sven Stobbe (21-9) en Jasper Lütter (22-9). Eindstand : 26-12. Volgende wedstrijd 26 februari om 15.15 uur in Wijckel (gem. De Friese Meren) , tegenstander van Noordenveld is dan kv DTG (De Tûke Goaiers). Scores Noordenveld : Robin Akkersma 5, Sven Stobbe 5, Romee de Rink 4, Robin van Bolhuis 4, Lianne Bangma 3, Evelien Tepper 2, Andele Polak 2, Jasper Lütter 1.