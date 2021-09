KV Noordenveld wint spannende streekderby

RODEN – Afgelopen zaterdag begon de korfbalcompetitie weer na een lange tijd. De eerste en tweede selectie speelden deze eerste ronde tegen de selecties van KC Rodenburg uit Leek op het onlangs geopende kunstgrasveld aan de Borglaan. Nadat Noordenveld 2 met 20-11 afgetekend won van Rodenburg 2, traden de beide eerste selecties tegen elkaar aan.

De thuisploeg begon voortvarend aan de wedstrijd met twee afstandstreffers van Sander van der Meer. Na de 2-1 bracht Jasper Lütter met een omdraaibal het verschil weer op twee punten, maar door twee snelle scores van Rodenburg kwam de tegenstander weer langszij. Halverwege de eerste helft liep kv Noordenveld door scores van Romee de Rink en Lianne Bangma weg bij de tegenstander en kwam de stand op 6-3. Na een time-out kwamen de gasten uit Leek weer op gelijke hoogte en bleef het stuivertje wisselen tot de rust, waarna de teams met een stand van 10-11 de rust in gingen.

Na de pauze kwamen de Roners goed de kleedkamer uit. Door een vrije worp van Lianne Bangma en een kort schot van aanvoerder Anna de Boer kwam kv Noordenveld weer op voorsprong. Vanaf dat moment werd het verschil nooit groter dan één punt, waarbij Noordenveld vanaf de 12-12 steeds op voorsprong kwam en Rodenburg iedere keer weer gelijk maakte. Zo bleef het spannend of de punten in Roden zouden blijven, maar uiteindelijk eindigde de spannende streekderby in een zwaar bevochten 18-17 overwinning voor Noordenveld.