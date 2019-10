ZEVENHUIZEN – Vanwege het 100 jarig bestaan van KV Sparta waren de selectieleden van 1959, 1969 en 1979 uitgenodigd afgelopen zaterdag. Een geslaagde middag was het gevolg waarin vele herinneringen werden opgehaald. Om ze extra in het zonnetje te zetten werden ze met de huidige selectie vereeuwigd op de gevoelige plaat. Op deze manier kwamen heden en verleden even bij elkaar en was het nog lang een gezellig gebeuren op het complex van KV Sparta.