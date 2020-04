Kv Sparta en Tennisvereniging SVA Zevenhuizen gezamenlijk op nieuw kunstgrasveld

ZEVENHUIZEN – Al een aantal jaren zijn korfbalvereniging Sparta en tennisvereniging SVA gezamenlijk bezig om nieuwe velden te realiseren in Zevenhuizen. Momenteel spelen beide clubs hun wedstrijden op aparte locaties in het dorp. Toen bleek dat beide velden aan vervanging toe waren, hebben beide clubs de handen ineen geslagen en het idee ontwikkeld om twee verengingen te combineren op één veld. Een unieke combinatie in sportend Nederland. Na vele onderzoeken en inventarisaties is er een plan ontwikkeld, die aan de eisen van de sportbonden KNKV en de KNLTB voldoet. Met dit plan zijn beide clubs de kunstgraswereld ingetrokken en kregen gelijk leuke reacties terug.

Tijdens dit gehele traject zijn beide verenigingen opgetrokken met eerst de gemeente Leek en later de gemeente Westerkwartier. Vanuit de gemeente hebben wij diverse adviezen en ondersteuning gekregen gedurende het gehele voortraject. Uiteindelijk zijn de verengingen en gemeente dan ook gezamenlijk tot een besluit gekomen. Wij zijn dan ook blij te mogen melden dat Kv Sparta en tennisverenging SVA gezamenlijk gaan sporten op de nieuwe velden aan de Molenweg te Zevenhuizen. Antea group te Heerenveen zal de renovatie van de nieuwe velden op zich nemen.

Dit betekent dat de tennisvereniging gaat verhuizen naar de korfbalvelden. Doordat de veldafmeting de laatste jaren is verkleind op korfbalgebied, is er ruimte op het huidige korfbalveld beschikbaar. Hierdoor kan de tennis een deel van het nieuwe veld invullen, waardoor we dus deze unieke combinatie kunnen realiseren. Dus alle velden zullen binnen de huidige reclameborden gerealiseerd worden. Op het kunstgras, langs de tennisvelden, zal een demontabel afscheidingssysteem geplaatst worden. Wanneer er bijvoorbeeld een groot evenement georganiseerd wordt, kan de afscheiding gedemonteerd worden en is er de beschikking over één groot veld.

Een resultaat waar beide verengingen zeker trots op zijn. In deze lastige tijd en situatie waarin we niet kunnen sporten toch een positief punt waar we naar uit kunnen gaan kijken. De velden worden straks zo gelegd dat we vanuit het nieuwe MFC volop kunnen genieten van ons mooie sportcomplex. Hierdoor zal Zevenhuizen straks over een modern en breed sportpark beschikken, waar voor jong en oud een groot aanbod is. Wij als verenigingen kijken uit naar deze mooie toekomst, waarin we alles in eigen dorp kunnen gaan doen. Iets waar we als Zevenhuisters trots op mogen zijn.