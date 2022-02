KV Sparta ziet de toekomst positief tegemoet

ZEVENHUIZEN – De korfballers van het vlaggenschip van KV Sparta speelden afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd in het nieuwe MFC, dat in augustus geopend werd. Tegenstander was GSKV De Parabool, een studentenvereniging uit Groningen. Bestuurslid Arjan de With is enthousiast over de nieuwe zaallocatie. ‘We hebben er al wel getraind natuurlijk, maar nu dan ook de eerste echte officiële wedstijd met publiek’. Deze eerste wedstrijd in het MFC werd officieel geopend door Wiebe Pol en Henk Koenes, mensen met een groot Sparta verleden. MFC de Molenstreek is een initiatief van bewoners uit Zevenhuizen en biedt voor alle verenigingen uit Zevenhuizen plek. ‘We zijn als vereniging trots op de hoeveelheid werk die is verzet door alle ondernemers en inwoners die dit mogelijk hebben gemaakt’.

De With is content met een MFC in eigen dorp, dit nadat in 2020 de vereniging in samenwerking met de tennisvereniging de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd heeft. ‘Het format voor buitenvelden is een tijdje geleden veranderd waardoor we vanuit de korfbalsport naar kleinere velden moesten. Voorheen hadden onze velden een grootte van 60 meter bij 80 meter en nu hebben ze een grootte van 20 meter bij 40 meter. De velden waren aan vervanging toe, daar speelden we al zo’n 19 jaar op. Ook de tennisvereniging uit het dorp was toe aan vervanging van hun velden, dus zijn we een samenwerking aangegaan. Deze combinatie is in Nederland een unieke samenwerking. Omdat de korfbalvelden kleiner werden, was er nog voldoende ruimte beschikbaar voor de tennisvereniging. Hierdoor zijn er twee tennisvelden gerealiseerd. Het mooie aan de huidige constructie is dat de afscheidingen rondom de tennisvelden gedemonteerd kunnen worden, mocht dit nodig zijn voor bijvoorbeeld een groot evenement.’ Voorheen moest de korfbalvereniging altijd naar Leek voor de zaalwedstrijden, maar door de bouw van het MFC hebben de korfballers nu plek in eigen dorp. ‘Ja, de kantine is ook meeverhuisd. We hebben we een nieuwe sporthal, nieuwe kunstgrasvelden, mét gezellig sportcafé op één locatie.’

Een vernieuwde locatie is niet het enige nieuwe bij Sparta, zo zegt de With: ‘we zijn een mooie vereniging, met een grote achterban. En als je het goed wilt doen en houden, moet je jezelf blijven reflecteren. Dat betekent ook mensen van buitenaf erbij halen. Mensen uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs. We hebben als bestuur kritisch naar onszelf en de vereniging gekeken. Onszelf de vragen gesteld: hoe loopt het, is onze structuur juist en wat kunnen we veranderen? We zijn een vereniging met zo’n 70 à 80 spelende leden en bestaan al meer dan 100 jaar. Als je als vereniging al zo lang bestaat, moet je af en toe ook naar jezelf kijken. Daarom vonden we als bestuur dat we een nieuwe weg in moesten slaan. Daar hebben we hulp bij gehad. Er is een nieuw plan gemaakt, gericht op de toekomst van Sparta in Zevenhuizen. Dit plan zijn we nu aan het uitrollen binnen de vereniging en dit wordt door de gehele vereniging uitgedragen. De eerste informatieavonden hebben al plaats gevonden en de commissies zijn gestructureerd weggezet binnen de vereniging. Met het opzetten van de nieuwe ledenwerfcommissie is er een plan van aanpak opgesteld voor de werving van zowel jeugd als senioren. Wat betreft de senioren maakt het niet uit op welk niveau zij willen korfballen, dit kan zowel wedstrijd- als breedtekorfbal zijn. Naast een vernieuwd bestuursbeleid zijn ook de beleidsplannen binnen de technische commissie op het gebied van technisch beleid, jeugdbeleid en scheidsrechters beleid vernieuwd en gepresenteerd’.

Wat gaan de leden dan merken aan deze nieuwe weg? ‘Onder andere een betere en duidelijkere communicatie en beter onderbouwde doelstellingen. De taakomschrijvingen binnen de verenigingen worden duidelijker. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid binnen de vereniging. Er is veel aanbod en keus wat betreft andere verenigingen in de regio. En wij willen onszelf profileren. We willen met alles wat wij te bieden hebben groeien, niet alleen qua niveau maar ook in de breedte. Er zijn genoeg groeimogelijkheden, wat zorgt voor voldoende potentie’.

Sparta is opgericht in 1920 en bestaat zoals al eerder gezegd al meer dan 100 jaar. Een mijlpaal die gevierd moest worden in 2020, maar helaas kon dit door de pandemie niet doorgaan. ‘Op zaterdag 25 juni 2022 zal hopelijk alsnog deze mijlpaal groots worden gevierd in Zevenhuizen. De speciale ‘100 jaar Sparta’ commissie heeft de vele plannen weer opgepakt en zal gaan zorgen voor een onvergetelijke dag. Met de nieuw ingeslagen weg zien het bestuur en de technische commissie van Sparta de toekomst van de vereniging positief tegemoet. De prettige familiesfeer, de gezellige activiteiten voor jong en oud, de mooie accommodatie, het enthousiasme binnen de vereniging en het korfbalspel maakt dat we er met z’n allen voor gaan. We kunnen met zijn allen trots zijn op de huidige vereniging en zullen er met z’n allen hard voor blijven werken om deze mooie vereniging te laten groeien.’