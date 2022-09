KVW’22 verliest eerste competitiewedstrijd

LEEK – Na een goede voorbereiding, stond voor de selectie van KVW’22 afgelopen zaterdag de competitiestart op het programma. De voorbereiding stond vooral in het teken van elkaar leren kennen, maar al snel werd ook duidelijk dat er een kwalitatief goede groep staat die zin heeft in deze nieuwe uitdaging. Een viertal oefenwedstrijden werden er gespeeld en drie ervan werden winnend afgesloten, waarbij ook met tevredenheid werd gekeken naar het vertoonde spel.

De nieuwe ploeg stond dus met vertrouwen aan de start, waar ZKC’19 uit Zuidwolde de tegenstander was. Tegen deze ploeg werd de eerste oefenwedstrijd gespeeld die nu juist niet gewonnen werd. Meteen dus een goede test om te kijken waar de ploeg na een paar weken samen al staat.

Deze eerste competitiewedstrijd in het KVW tenue werd gestart met in het eerste aanvalsvak: Sicco Koopmans, Jeroen van Wijk, Tamara Hulst en Annelies Schuitema. Frans Wobbes, Arjan Kiewiet, Irma Varwijk en Marit Kant begonnen in de verdediging.

KVW begon prima aan de wedstrijd, met veel energie en gedurende de eerste 20 minuten stond de ploeg ook steeds aan de goede kant van de score. Er kon zelfs een voorsprong van drie doelpunten genomen worden. KVW wist de voorsprong niet te behouden en ging met gelijke stand de rust in. In de tweede helft schoot KVW duidelijk tekort. De tegenstander kon elkaar beter vinden en kwam al snel op een voorsprong van vier punten. Eindstand: 17-26. Komende zaterdag staat om 15:30 uur de uitwedstrijd tegen Kios Ruinerwold op het programma.