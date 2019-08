‘Kwaliteit beter dan voorgaande editie’

Bouwwerken Folley Art Norg kent louter winnaars

NORG – Het was Folly nummer 6 die uit handen van Jan Pluis en Ina Reynders de eerste prijs in ontvangst mocht nemen van dit tweede Folly Art Festival in Norg. Jan Pluis is voorzitter van Kunsterf Norg, de locatie die als thuisbasis geldt voor de kunstzinnig evenement. Ina Reynders is bestuurslid van Stichting Amonet, de stichting die ook de Worteldagen organiseert. Ze zijn van plan een lans te breken voor aankomende kunstenaars in het theater, de kunst en de muziek.

Folly Art: Een kunstevenement van allerlei nutteloze bouwsels. Falling Trees is de titel van de winnende folly. Makers zijn Jaap Sybenga, Maarten Suykerbuyk en Tom Hulsman. En de eerste prijs voor deze folly was best wel behoorlijk, namelijk € 5000,- . Hadden ze er rekening mee gehouden? ‘Nee, in het begin van het maakproces waren we daar niet mee bezig. We wilden een mooie folly bouwen die voldeed aan de eisen van de organisatie. Soms zijn we gaan kijken als argeloze toeschouwers en we zagen dat bezoekers onze folly waardeerden zoals wij dat graag zagen. Ze liepen eromheen, gingen liggen op de planken en gingen fantaseren over wat dit nu eigenlijk voor een bouwwerk was. Dat was onze bedoeling. Een beetje stiekem en best wel spannend zijn we gaan geloven in een mooie uitslag. ’

De makers van de folly zijn verbonden aan studio TMOJ. ‘Een jong en gemotiveerd ontwerpbureau met een frisse en ongeremde blik op de wereld,’ zoals zij het zelf zeggen. Rotterdam is de standplaats. Het blijkt maar weer dat Folly Art Norg meer is dan een regionaal gebeuren. Organisator Rob Reijnders was er duidelijk over. ‘Was de eerste Folly Art 2018 nog vooral een Noord Nederlands treffen. Ditmaal kwamen inzendingen vanuit het gehele land. Bij de voorinschrijvingen hadden we te maken met maar liefst 70 inschrijvingen. Uiteindelijk hebben we 20 Folly’s gekozen die op een route staan van 7 kilometer richting de Norger Es en Peest. De kwaliteit was beduidend beter dan de vorige editie.’

Falling Trees snijdt het onderwerp aan van de illegale houtkap. Een groot deel van de houtkap in Zuid-Amerika wordt op illegale wijze gekapt. In de folly representeren de staande houten binten omvallende bomen. Met deze folly wil men interactie creëren tussen mens en natuur door middel van architectuur. Een jury, bestaand uit Nelleke Kars docent Minerva, Peter van Wijk eigenaar De Bosrand, Saskia Reynders voorzitter van de jury en visual artist, Tim Vinke als winnaar van vorige jaar met de Ver-Kijker bij Langelo en Rudi Rijks namens Boermarke Oost van Norg en bestuurslid van de Historische Vereniging Norch zeiden het zo: ‘Folly Trees is een fraai object waarvan de juryleden unaniem zeiden ‘Ja, dit is een echte folly. Eentje die verrast en verwonderd, door zowel erin te staan als er om heen te lopen. Met als extra verrassing het ritmisch geheel dat ontstaat wanneer je er in de verte langs loopt of fietst.’

Folly Art in Norg is nog te zien tot en met 1 september. Routeboekjes zijn nog deze week dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur te koop bij Kunsterf Norg. Daar zijn ook de maquettes te zien en is er een mooie presentatie van een video van Jeroen Langebeeke die met een drone alle objecten in beeld heeft gebracht. Op dit moment hebben al meer dan 2000 bezoekers de folly’s bekeken. Een record, en daarvan acte, en proficiat aan de organisatie voor dit cultuur evenement in het Norgse.