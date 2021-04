KWF trekt stekker uit SamenLoop voor Hoop

PEIZE/NORG – KWF Kankerbestrijding stopt met de SamenLoop voor Hoop. Door hoge organisatiekosten ziet de organisatie geen andere mogelijkheid. De stichting heeft door de coronapandemie minder inkomsten en dat terwijl de kosten wel gelijk blijven.

Het wandelevenement bestaat sinds 2006 en groeide uit tot een enorm succes. Met het event werd geld ingezameld voor KWF en kankeronderzoek. Lokale vrijwilligers zetten in samenwerking met KWF een 24 uur durend wandelevenement op poten in estafettevorm.

De allereerste editie vond plaats in het Drentse Borger en er is in vijftien jaar tijd miljoenen euro’s opgehaald. In juni 2017 werd de Loop nog gehouden in Norg en werd er €82.000 opgehaald. In 2020 stond de SamenLoop gepland in Peize op 22 en 23 augustus, deze editie werd destijds met een jaar uitgesteld en is nu definitief van de baan. Doordat de coronacrisis hard heeft toegeslagen bij de stichting is er noodgedwongen besloten om te stoppen, omdat de kosten niet meer zijn te verantwoorden. Alles bij elkaar opgeteld gaat het in 2020 om miljoenen euro’s en de vooruitzichten voor 2021 zijn niet veel beter.

KWF moet ieder jaar geld afstaan aan de Amerikaanse stichting Relay For Life. Deze stichting rolde het idee uit in 1985 en daarvoor betaald KWF licentiekosten.

KWF gaat nog wel opzoek naar een andere lokale inzamelingvorm. De stichting erkent dat de Loop een belangrijke maatschappelijke functie bekleedde, waar (ex-)patiënten en nabestaanden veel kracht en steun uithalen.