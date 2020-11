Ky Hotel gaat dicht: ‘Dit is niet meer te doen’

Mogelijk zorgboerderij op de Brink?

RODEN – Het Ky Hotel in Roden gaat definitief dicht. Aanvankelijk was het de bedoeling om de zaak uit te breiden met een gemeenschappelijke ruimte en een drietal appartementen, waarvoor de vergunning al rond was. Maar door de aanhoudende coronacrisis weigerde de bank de beloofde lening voor de aanbouw te verstrekken. Vanaf half maart tot eind juni kwamen er als gevolg van corona geen inkomsten binnen bij het hotel, en nu, met de tweede lockdown, is datzelfde het geval. ‘Dit is niet meer te doen, er zit niets anders op dan te stoppen’, zegt eigenaar Rolina Bekkema die ook al nieuwe plannen heeft met het monumentale pand aan de Brink.

Het was allemaal zo mooi bedacht: om een beetje meer privacy te krijgen zou het personeel van het Ky Hotel kunnen verblijven in de gemeenschappelijke ruimte. Drie nieuw aan te bouwen appartementen linksachter het hotel bood capaciteitsvergroting die hard nodig was vanwege de toenemende vraag naar bruiloftsfeesten, uitvaarten en andere bijeenkomsten. ‘We zaten al een tijd met een dilemma: het hotel werd te klein en we wilden zelf graag meer privacy. Ik heb drie meiden van 16, 17 en 19. Zij kwamen in opstand. We leven altijd met onze gasten en personeel onder één dak. Privé werd het onrustig, daar moest ik iets mee. De uitbreiding van de gemeenschappelijke ruimte en de appartementen achter het hotel boden de oplossing. De vergunning van de gemeente was rond, de financiering bij de bank ook. Omdat ik door corona dicht moest, leek het mij goed om die tijd te benutten met de bouw van de bijgebouwen.’

Dat liep anders. Bekkema kreeg in maart te horen dat ze de toegezegde lening niet los kreeg. ‘Er staan duizend horecazaken op springen, we gaan nu niet investeren in horeca’, luidde de mededeling. ‘Paniek natuurlijk. Op dat moment word je even helemaal teruggeblazen. Heb echt gedacht: waar ben ik mee bezig? Dan komt alles voorbij. We hielden spoedoverleg. Eén van mijn dochters gaf aan dat ze misschien de zaak wel over wilde nemen. Ik heb in al die tien jaar Ky Hotel acht weken vakantie gehad. Moet je dat willen? En: is het haalbaar? Ik heb nog twee dochters. Die zou ze dan moeten uitkopen. Daar waren we snel uit; gaan we niet doen. Maar wat dan wel? Als er niet snel iets gebeurt redden we het niet.’

Zorgboerderij

Het Ky hotel ombouwen tot een appartementencomplex zou een oplossing kunnen zijn, bedacht Bekkema. Dat bleek onbespreekbaar voor de gemeente. ‘Het hoofdgebouw is een Rijksmonument. Daar zouden ze nooit groen licht voor geven, kreeg ik te horen. Ook wel begrijpelijk. Ideaal is het niet. Ik heb er altijd voor gestreden om de oude look in stand te houden. Ik moet er niet aan denken dat de achterkant van het hotel vol gepoot wordt met schuttingen. Mijn architect Bas van Ruth kwam met een andere optie: een zorgboerderij voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Hij had er ook een partij voor. Het pand zou met deze optie zoveel mogelijk in tact blijven, het zou de minst ingrijpende operatie zijn. Ik ben in gesprek geraakt met de eigenaar die op een andere locatie ook een zorgboerderij runt. Ik was onder de indruk van het concept. Ze begeleiden mensen met een licht verstandelijke beperking naar werk. Ik zag blije mensen die huppelend uit een busje sprongen. Die warmte deed me wat. Hoe leuk is het dat zij in de boerderij wonen? Ze kunnen dieren houden en een moestuin aanleggen. Ik werd enthousiast.’

Ook de gemeente reageerde positief op de plannen. Voorwaarde is wel dat toekomstige bewoners van het zorghotel uit de gemeente Noordenveld komen. ‘In de hele boerderij is er plek voor 13 personen. We hebben ruimte om er nog een aantal kamers bij te maken. Via het netwerk van de zorgboerderij hebben we al negen aanmeldingen binnen, er is nog ruimte voor vier bewoners. En die moeten dus uit de gemeente komen. De gedachte daarachter is dat ouders gemakkelijk op bezoek kunnen komen, het ‘lekker in de buurt’ is. Iedere bewoner krijgt een eigen kamer met badkamer en een keukenblokje zodat ze met familie een kopje koffie kunnen drinken.’ Als alles volgens plan verloopt moet het zorghotel begin volgend jaar een feit zijn. Dan heeft het Ky Hotel na tien jaar een andere bestemming.

‘Een nieuwe fase in ons leven breekt aan. Dat is best heel spannend. Het pand, de plek, het hotel, het is mijn kindje. Ik heb nog nooit zoveel geleerd in zo’n korte periode. Met ups en downs. Ik kijk terug op tien inspirerende jaren waarin we ongeveer alles gehaald behaald hebben wat er maar te halen valt: een Michelinster, de Booking.com-award, een award van Luxery Hotels Europe. Onze gasten kwamen overal vandaan. Uit Nederland maar ook uit Europese landen, Amerika, Rusland en Nieuw-Zeeland. Drie landelijk opererende bedrijven waren hier al vijf jaar lang wekelijks vaste gast. Ook dat is door het thuiswerken stil komen te liggen. Het mooiste was voor mij het intense contact met mensen. Dat buitenstaanders hun ziel en zaligheid bij je neerleggen heb ik altijd heel bijzonder gevonden. Dat ga ik zeker missen.’ Wie geïnteresseerd is in een woonplek in het Ky Hotel of meer informatie wil, kan een mailtje sturen naar rolinabekkema@gmail.com.