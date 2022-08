Laagdrempelig hippisch festijn maakt paardensport voor iedereen toegankelijk

‘Iedereen is welkom, of je nu rijdt of alleen een paard wilt aaien’

RODEN – Paardensport is niet alleen wedstrijden rijden en lid zijn van een vereniging, al heeft het naar de buitenwereld soms die uitstraling. Maar paardensport is ook het hebben van een verzorgpony, alleen buitenritten maken of lekker in een weilandje rijden. Om de sport voor iedereen toegankelijk te maken wordt er een geweldig en laagdrempelig hippisch festijn georganiseerd.

Op 11 september is iedereen welkom op het terrein van de manege de Hulhorst in Roden. ‘Of je nu houdt van pony’s knuffelen, eens wilt kijken of de paardensport iets voor je is, of lekker voor jezelf rijdt,’ zegt Gert Holthuis, een van de initiatiefnemers van het evenement. ‘In verband met het realiseren van een nieuwe manege in Noordenveld heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren over de paardensport in Noordenveld. Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek was om de diverse organisaties dichter bij elkaar te brengen. Noordenveld is een echte paardensport gemeente. Tevens ondersteunt de gemeente dit festijn. Op deze manier willen we de sport voor iedereen toegankelijk maken.’

Voor de allerjongste (aspirant) ruiters en menners vanaf 4 jaar is er tijdens het festijn de hele dag een Bixie-dag. Bixie is een onderdeel waarin kinderen op een speelse en veilige manier kunnen leren rijden en met pony’s om te gaan.

Aan het hippisch festijn werken meerdere partijen, zoals maneges, stalhouderijen en verenigingen mee. ‘Alle verenigingen hebben een wedstrijdagenda, maar we willen nu juist die andere ruiters bereiken, die ook heel erg welkom zijn. Dat doen we door deze leuke dag te organiseren. Er zijn kraampjes, er is een strodorp, kinderen kunnen met hun eigen pony aan allemaal leuke spelletjes meedoen, zoals ringsteken. Ook is er een oriënteringsrit te paard en aangespannen voor alle leeftijden. Er is tweedehands ruiterkleding te koop, kinderen kunnen worden geschminkt, je kunt borstels versieren, er is echt van alles te doen. Ook zijn ‘veteranen’ van harte welkom. Mensen die zijn gestopt met rijden, maar misschien weer willen beginnen en die willen weten wat de mogelijkheden daarvoor zijn. We willen iedereen die iets met paarden heeft bij elkaar brengen. Of je een paard nu alleen wilt aaien, of wedstrijden rijdt.’

Mensen die zelf een pony of paard mee willen nemen, kunnen zich hiervoor opgeven op hippischplatformnoordenveld@gmail.com. Ook is er veel informatie te vinden op de facebookpagina Hippisch Platform Noordenveld.