Laat die Peizer zomer maar komen!

PEIZE – Of het net zo’n fantastische zomer gaat worden als vorig jaar, valt lastig te zeggen. In ieder geval zou het ontzettend knap zijn, mocht het Zomerbad in Peize weer dezelfde bezoekersaantallen als vorig jaar (toen ruim 30.000!). 2018 stond bij het Zomerbad in het teken van duurzaamheid. Er wordt geen gebruik meer van aardgas gemaakt en op termijn wil het zwembad volledig energieneutraal zijn. De volgende stap is de realisatie van zonnepanelen nabij het zomerbad. De aanvraag daaromtrent is reeds naar de gemeente Noordenveld gezonden. Deze maandag werd het Zomerbad door wethouder Kirsten Ipema vrolijk geopend. Peize mag weer een seizoen vol zwempret tegemoet zien!