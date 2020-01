Dit jaar géén Gedichtendag in Leek, volgend jaar extra groot

TOLBERT – Een onderbreking in de decennialange historie: dit jaar géén Gedichtendag op de laatste donderdag van de maand januari. Maar dat heeft een gegronde reden, vertelt initiatiefnemer en toondichter Foleor Steendichter uit het sjieke Bouraquaire die onlangs burgemeester Ard van der Tuuk van het Westerkwartier over de vloer kreeg. “Laat Westerkwartier dé gemeente worden van de Landelijke Gedichtendag.”

Alpinopet (geen rode maar een blauwe dit keer), gedichtenbundel en een stuk of wat pamfletten liggen er op het bankje naast Foleor van Steenbergen in de Postwagen. Het is zo’n beetje de standaarduitrusting van de Westerkwartierder toondichter en aanjager van de Gedichtendag in de gemeente. Graag stelt Van Steenbergen de pers op de hoogte van de grootse plannen rond de Gedichtendag. Die moet wat hem betreft de hele gemeente Westerkwartier op de kaart zetten. Het idee ontstond toen burgemeester Ard van der Tuuk een bezoekje bracht aan zijn dichtersstulpje in Bouraquaire. Die fluisterde Van Steenbergen in het oor welke subsidiepotjes hij aan zou kunnen boren om de Gedichtendag nog groter neer te kunnen zetten. Koren op de molen van de artistieke dichter, schrijver en orgelspeler die vorig jaar door heel Nederland en België toerde met de Poëziebus. Samen met (flamingo)danseres, presentatrice en dichter Victoria Rojas Milesi licht hij de plannen voor volgend jaar toe.

“Tijdens de poëzietoer waarvoor ik gevraagd ben heb ik veel contacten met bekende dichters op gedaan. Hoe leuk zou het zijn om hen uit te nodigen om hier naar toe te komen? De locatie hebben we al: de groepsaccommodatie achter op het terrein van de Postwagen in Tolbert. Dat is mij aangeboden door de directie. Een geweldige plek waar dichters kunnen blijven overnachten in de Russische legerwagons die rondom de accommodatie staan.” Victoria wil ook jongeren meer betrekken bij de Gedichtendag die op de laatste donderdag in januari van volgend jaar moet plaatsvinden. “Jonge dichters dragen op een heel andere manier voor, dat vind ik interessant. Misschien moeten we de dag opdelen in een middag- en avondprogramma. Wethouder Hielke Westra is bezig om een kinderpoëet aan te stellen, liet hij aan Foleor weten. Die zou een mooie rol kunnen spelen. Ik zie de Gedichtendag als een combinatie van poëzie, muziek en dans. Gedichtendag met nieuw elan met een brede programmering, het moet een pareltje worden”, vindt Victoria die staat te trappelen om ermee aan de slag te gaan. Foleor: “Eerst moeten we de verschillende subsidiefondsen aanschrijven. Krijgen we de financiering rond, kan het groots worden. Westerkwartier als dé gemeente voor de Landelijke Gedichtendag, dat zou fantastisch zijn.” Wanneer het kladblok in de tas zit vraagt Foleor: “Wil je nog een vage regel van me mee hebben?” Zeker Foleor. ‘Mensen spreken wel de talen, maar verstaan niet de woorden’.” Een dichtregel die zeker een plek krijgt in de dichtbundel die hij binnenkort samen met Victoria uitbrengt. Wie ideeën of initiatieven heeft voor de Gedichtendag mag ze sturen naar: foleor6@hotmail.com.